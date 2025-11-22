MLB: Astros de Houston aseguran pieza clave para su bullpen en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Astros de Houston lograron un pacto económico que garantiza la continuidad de un brazo confiable en su bullpen. Con ello evitan el riesgo de non tender y aseguran estabilidad en una zona que será vital para competir en la próxima temporada de Grandes Ligas.

El relevista dominicano Enyel De los Santos se caracteriza por su capacidad de lanzar strikes con todo su repertorio y cubrir más de una entrada. Su recta promedió 96.2 millas por hora, ubicada en el percentil 80, mientras que su porcentaje de swings fallidos alcanzó un nivel élite.

Con ajustes adecuados, el brazo puede rendir grandes dividendos en un bullpen de alto nivel. La apuesta de Houston refleja confianza en su potencial y en la posibilidad de que se convierta en un recurso decisivo para sostener partidos cerrados durante la campaña 2026.

El rendimiento de Enyel De Los Santos en MLB durante 2025

Enyel De Los Santos tuvo una temporada 2025 sólida como relevista de los Astros de Houston. Participó en 43 juegos, registrando un récord de 6 victorias y 3 derrotas, con una efectividad de 4.36, lo que mostró su capacidad para aportar salidas efectivas en momentos cruciales.

Durante la temporada, De Los Santos acumuló 62 ponches en aproximadamente 44 entradas lanzadas, demostrando buen dominio sobre los bateadores contrarios. Su WHIP fue de 1.27, reflejando un control adecuado aunque con margen de mejora en la limitación de embasamientos.

En momentos destacados, fue capaz de mantener cerrada la ofensiva rival y contribuir a victorias clave, como cuando lanzó dos entradas en blanco con ponches, ganando un partido. Sin embargo, tuvo algunas dificultades para mantener la consistencia, lo que se ve reflejado en su ERA algo alta para un relevista de primer nivel.