Samuel Marín se convirtió en la nueva sensación de los jinetes venezolanos en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Los jinetes venezolanos esta temporada se hicieron presentes con nuevas marcas personales dentro de su carrera profesional dentro de los hipódromos estadounidenses. Entre ellos, el jockey connacional Samuel Marín, quien llegó para establecerse y quedarse como uno de los profesionales de la fusta más destacados de la presente zafra, que está por culminar.

Samuel Marín, un reto que asumió para quedar campeón

Samuel Marín sumó dos hechos relevantes durante el mes de Las Rosas. El primero de ellos fue el 4 de mayo; consigue su segundo título en Estados Unidos, y primero en Tampa Bay Downs, en carreras ganadas con 116 victorias, 112 segundos y 90 terceros en 558 montas, para una producción de $2.590.536 para sus conexiones.

Mientras que el último fin de semana del mismo mes, consiguió su victoria 300 de por vida en Estados Unidos, con el ejemplar Looking For Water, para Faith Wilson, en Monmouth Park, ubicado en New Jersey.

Samuel Marín continúa su carrera en constante crecimiento y evolución. Durante esta temporada, obtuvo su segundo título por años consecutivos en el hipódromo Meadowlands, sumando un total de seis victorias. En el año 2024, Marín consiguió diez primeros lugares, lo que refleja un desempeño sobresaliente y consistente.

Este título representó su segundo campeonato en la temporada, y su tercero de por vida en Estados Unidos, consolidando su posición entre los jinetes más destacados del momento.

Samuel Marín, para el cierre de año, llega a 200 victorias en la temporada, encima del ejemplar Jokes Up, para el entrenador José Gallegos, en el hipódromo de Tampa Bay Downs. Así mismo, consigue las 400 victorias de por vida, triunfo que fue por intermedio de Polema, para José M. Castro, en Tampa Bay Downs.

Es importante destacar que las 200 fotos logradas en la temporada lo ubican entre los 10 jinetes con 200 o más triunfos dentro de la presente temporada en Estados Unidos.

Además, es el segundo jinete venezolano con más victorias en la campaña, escoltando al zuliano Mychel Sánchez, que finaliza la zafra con 304 victorias. Un año de crecimiento, fortalecimiento y consagración.