MLB: Aaron Judge se fue para la calle dos veces

El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, ya exhibe su poder en los juegos del Spring Training. “El Juez” se fue para calle no una, sino dos veces en el encuentro ante los Tigres de Detroit en el George M. Steinbrenner Field.

El primer bambinazo llegó en el tercer inning, Judge castigó un Cutter de Burch Smith y la mandó a lo más lejano del jardín central a una distancia de 420 pies con una velocidad de salida de 104.5 mph.

El segundo batazo de largo metraje sucedió en el cuarto episodio, ante un pitcheo en recta de Ricky Vanasco la castigó hacia el jardín izquierdo a 106.1 mph con una distancia de 395 pies para que los Yankees ampliaran su ventaja 8 a 2.

El patrullero de los Mulos finalizó la jornada de este sábado de 3-2, dos anotadas, cuatro empujadas y sus primeros dos vuelacercas de la primavera.