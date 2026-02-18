¡Ni Madrid, ni Barcelona! El máximo anotador de España va por la Copa del Rey con este equipo

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 abre sus puertas en Valencia del 19 al 22 de febrero, y todos los focos apuntan a un nombre propio: Timothé Luwawu-Cabarrot. El alero francés del Kosner Baskonia llega al Roig Arena no solo como la principal arma ofensiva de los vitorianos, sino como el máximo anotador de la Liga Endesa 2025-2026 en lo que va de campeonato.

El martillo francés que domina España

Luwawu-Cabarrot ha firmado una primera mitad de temporada de ensueño. Con un promedio que roza los 19.4 puntos por partido, el ex-NBA ha tomado el testigo de grandes anotadores en Vitoria como Markus Howard, convirtiéndose en la pesadilla de las defensas rivales.

Su impacto no es solo numérico; fue nombrado MVP de diciembre tras promediar 23 puntos y una valoración de 24 demostrando una eficiencia demoledora. Efectividad total: 55% en tiros de dos y un notable 41% desde la línea de tres.

Baskonia: El "Caballo Negro" en Valencia

El equipo dirigido por Paolo Galbiati llega como cabeza de serie tras un sprint final de infarto en la primera vuelta. Aunque el Real Madrid y el Barça acaparan los titulares, el Baskonia se presenta con el 9.2% de probabilidades de título según el Bracket oficial de la ACB, siendo el equipo que más miedo genera en los cruces directos.

La gran duda para el debut en Valencia será la gestión de la rotación, especialmente tras confirmarse la baja del pívot Khalifa Diop. Sin embargo, con un "TLC" en estado de gracia y la intendencia de Chima Moneke, los azulgranas sueñan con levantar su séptima Copa 17 años después.

El Baskonia iniciará su andadura este jueves, buscando un sitio en las semifinales del sábado. Si Luwawu-Cabarrot mantiene su ritmo anotador, el espectáculo está garantizado en el que ya es considerado el mejor pabellón de Europa.

¡Atención fanáticos en Venezuela! Todos los partidos de esta Copa del Rey de Baloncesto 2026 podrás disfrutarlos en Venezuela en Exclusiva a través de las pantallas de Meridiano Televisión y Meridiano.net.