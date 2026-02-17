Atención: Yegua que siempre que corre es dato está vez en su reaparecida para la R09 no será la excepción

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada se preparará para una nueva reunión este domingo 22 de febrero, la cual prometerá una gran expectación, con la reaparición en la pista de Queen Vision, una yegua que vuelve a la acción tras 224 días sin estar presente en pruebas públicas.

Su regreso añade un elemento de intriga a la novena carrera, cuarta válida para el juego del 5y6 nacional pautada para las 4:45 p.m., donde se enfrentará a un grupo de 11 participantes en una distancia de 1.100 metros.

La Rinconada: Yegua Reaperece Dato 5y6

Queen Vision, hija de The Great War en Rosa Linda y en sus actuaciones anteriores han sido solventes siempre que le ha tocado partir por fuera.

Sin embargo, su nombre siempre suena como un “dato” entre los conocedores de la materia y el público apostador.

Ahora, con un nuevo panorama, Queen Vision buscará repetir con victoria tal como lo hizo en su última competencia del día 13 de julio de 2025 con 1 cuerpo de ventaja, con la conducción del látigo Omar Rivas..

Luego del sorteo de puestos, le corresponderá partir por el puesto 7, una posición que le otorga mayor acción y reducir el riesgo de tropiezos en la partida. Este cambio de perspectiva, sumado a la nueva monta de Isaac Espinel, convierte a "Queen Vision" en una candidata a tenerla muy en cuenta.

Un regreso muy esperado: La Rinconada

Los ojos de la fanaticada hípica estarán puestos en esta alazana cincoañera, especialmente para aquellos que buscarán descifrar las posibles sorpresas del complicado 5y6 nacional y así la colocará como un factor determinante en el resultado de, cuarta válida.

Ejercicios previos a su regreso: 5y6 nacional La Rinconada

Su ejercicio reciente fue el pasado viernes 13 de febrero en la arena caraqueña, la cual, la pupila de Riccardo D’Angelo registró el crono en 43.4 para 600 metros, en pelo, contenida y sin hacerle nada con remate de 13 segundos exactos.