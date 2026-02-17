MLB: Pablo López espera recibir buenas noticias tras sus molestias en el codo

Suscríbete a nuestros canales

El campamento primaveral de los Minnesota Twins vivió un momento de tensión este lunes 16 de febrero. El lanzador venezolano Pablo López no pudo completar su sesión de bateo en vivo tras experimentar una leve molestia en el codo derecho.

La práctica se desarrollaba en el complejo de entrenamiento del equipo en Florida. López había trabajado poco más de dos entradas simuladas cuando, tras el segundo envío de su tercer inning, sintió incomodidad y decidió detenerse inmediatamente.

Por esta situación, el cuerpo técnico junto al grupo médico decidieron retirarlo del montículo por precaución y evaluar más a fondo la situación.

Pablo López – Twins

El derecho será sometido a estudios para conocer con exactitud qué ocurre en su codo y qué tan grave puede ser la lesión. Por lo tanto, no existe un diagnóstico definitivo. En Minnesota prefieren anticiparse a cualquier riesgo, especialmente tratándose de su principal lanzador en la rotación.

El pelotero de 29 años se ha convertido en un pilar dentro del pitcheo desde su llegada a la franquicia. Ha sido el encargado de abrir en el Día Inaugural durante las últimas tres campañas, un reflejo de la confianza que tienen en su talento y jerarquía sobre el terreno.

Aunque en 2025 enfrentó varios contratiempos físicos que no lo dejaron mostrar su mejor versión, su rendimiento fue más que positivo cuando estuvo disponible para lanzar desde la lomita.

Por si fuera poco, el lanzador forma parte de los planes de Venezuela para el próximo Clásico Mundial de Béisbol, por lo que se espera que tengan buena noticia de su salud para que pueda lanzar en el torneo mundialista.

Finalmente, se espera que en estas próximas horas se dé a conocer el estado de salud de Pablo López y lo que sucederá con su presencia en el Clásico Mundial y en el inicio de la temporada 2026 de la Major League Baseball.