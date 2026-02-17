MLB: Manager campeón de Magallanes se incorpora al Spring Training con un nuevo rol

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo representante de los Navegantes del Magallanes se sumó a las actividades del Spring Training de la MLB. Por supuesto hablamos de Yadier Molina, manager que hizo historia en la temporada 2025-2026 de la LVBP tras llevar a la Nave a la obtención de su título número 14 en su historia.

De regreso a casa

Entre los peloteros insignias de los Cardenales de San Luis en la última década, no hay dudas que el puertorriqueño debe estar sí o sí en el podio. Solo para recordar parte de su currículum, fue dos veces campeón de la Serie Mundial, 10 veces All-Star de la Liga Nacional y ganador de nueve Guantes de Oro en 19 temporadas con los pájaros rojos.

Luego de tres temporadas mayormente alejado de la organización, Yadier Molina se une al staff técnico con la intención de seguir impartiendo conocimiento a las nuevas generaciones. En esta ocasión asumirá el cargo de asistente especial del presidente de operaciones de beisbol del conjunto de San Luis.

"La idea es venir aquí y ayudar a los receptores, darles consejos y hacerlos mejores. Solo quiero estar aquí para ayudar. No vengo aquí para intentar hacer las cosas diferentes. Sólo quiero ayudar a los muchachos jóvenes como pueda", comentó a los medios de prensa.

Luego prosiguió: "Y quiero disfrutar el juego. No extraño jugar; extraño estar en el terreno. Pero estar aquí, y estar de vuelta en San Luis, eso significa mucho para mí. En esta ciudad, se preocupan por mí y por mi familia".

Según información de MLB.com, el también dirigente del Magallanes aparecerá en uniforme esporádicamente en los entrenamientos y trabajará tras bastidores. Además, se espera que también tenga presencia durante parte del Spring Training de los Cardenales de San Luis en Jupiter, Florida, a la espera del inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026 donde dirigirá a la Selección de Puerto Rico.