Esposo de Norkys Batista la expuso en paños menores

El 14 de febrero, Día de San Valentín, Norkys Batista fue sorprendida por su esposo Alexis Goncalves en un momento privado mientras se vestía, lo que era un encuentro de dos, se hizo viral en redes sociales.

Aunque el instante fue de risas y una jocosa complicidad, el hombre por poco deja expuesta a Norkys sin nada de ropa cuando le entregaba un lindo obsequio por el día de los enamorados.

“Hola mi amor. Felíz día mi amor”, se escuchaba en el video grabado por Goncalves. Por otro lado, la protagonista de telenovelas reaccionó de inmediato tapando sus pechos para evitar mostrarlo y recibiendo el regalo.

“Mi amor esperate… dejame vestirme”, comentó entre risas la criolla. Segundos más tarde abrió el envoltorio para gritar de emoción.

Despotrican al esposo de Norkys

Aunque muchos sugieren que fue un video planeado para una publicidad, en la cajita de comentarios se armó un debate por la acción del esposo de Norkys Batista al mostrarla en paños menores.

“Lo veo tan de lo último”, “¿Qué necesidad de esto?”, “¿Hay necesidad de salir así en las redes por Dios?”, “Discúlpame a mí me cayó mal tu marido creo que no era el momento para darte el regalo estando tú así lo peor que lo normalizamos”, son algunas de las opiniones.

Halagos al cuerpo de Norkys Batista

Si bien algunos cuestionaron, otros halagaron el cuerpo de la exreina venezolana, quien a sus 48 años y un hijo continúa conservando sus curvas y figura.

“Quiero verme a esa edad así”, “Muchos critican porque no pueden tener un cuerpo así”, “No importa el tiempo que pase te sigues viendo divina”, se lee en la publicación.