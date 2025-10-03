¡No la supera! Carolina Tejera ataca otra vez a Norkys Batista: “Mala madre”

Suscríbete a nuestros canales

Al parecer Carolina Tejera no supera a Norkys Batista y una vez más, durante una entrevista le lanzó a la actriz venezolana, reviviendo la disputa que existe entre ellas desde hace mucho tiempo y en la que han ocurrido múltiples encontronazos.

En el podcast “Luego de la pausa”, la actriz recordada por su papel en “Gata Salvaje”, envió fuertes acusaciones no solo a Batista sino también a su hermano, lo que generó una ola de comentarios compartidos en redes sociales.

Carolina Tejera una vez más contra Norkys

Hace unos días, Carolina expresó su descontento al estar en un evento de Miami donde también estaba su “rival”, esa confesión abrió una brecha en la que ella no paró de hablar. Por su parte, Norkys envió un mensaje en su Instagram el cual habría estado dirigido para su colega.

Ahora, en sus recientes declaraciones se defendió de todas las personas que la acusan de ser la mala de la historia. “Ah, pero entonces la mala soy yo, la que está llena de odio soy yo, encima se meten con mi hijo, se meten con todo. ¿Qué es eso?”.

De manera tajante, Carolina se refirió a la relación de Norkys con su único hijo, Sebastián Luttinger: “Yo también podría decir que ella es mala madre cuando le puso un vibrador a su hijo en pleno live porque yo lo vi, siendo él un menor de edad”.

La participante de “Top Chef VIP 2024”, le advirtió a su compatriota que no la busque, pues, ella sabe defenderse. Entre tanto, afirmó que, Norkys le ordenó a su hermano enviarle amenazas por privado.

“¿Qué no me han dicho a mí por las redes sociales? De todo me han tirado y yo nunca he tomado ninguna actitud de ir a llamar a nadie. Ah, entonces el hermano viene y me manda mensajes a amenazarme. ¿Qué se han creído esta gente, hasta dónde vamos a llegar?”, dijo.

El tira y encoge entre Norkys y Carolina

Hace unos días, Carolina Tejera habló sobre su conflicto con Norkys y la tildó de “ordinaria” e “hipócrita”, así como también indicó que, eligió irse de un evento para no cruzársela “por el bien de todos”.

“Ahorita en la alfombra roja me la conseguí, una persona que se la da de santurrona en las redes (…) qué desagradable conseguirme a esta tipa en la alfombra roja. Menos mal que yo hice mis entrevistas y me fui. Yo prefiero retirarme por el bienestar de todos”, comentó sin filtros.

Aunque la protagonista de “Estrambótica Anastasia” no contestó directamente, en sus historias de Instagram lanzó un mensaje que todos lo tomaron como una “punta” para Tejera.

“La salud mental se debe cuidar, mucha gente tostada por la vida suelta, mucha gente con estrés que le está consumiendo la vida. Hay que ocupar la mente en cosas productivas”, aseveró.