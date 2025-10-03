Doble oportunidad: La fija y el batacazo de Jesús Antonio Romero para este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este viernes, el equipo hípico de Meridiano.net abordó al entrenador de purasangres, Jesús Antonio Romero, para un análisis exclusivo de sus ejemplares de cara a la próxima jornada.

Romero conversó abiertamente sobre sus opciones para la reunión 38 del año, que marcará la quinta fecha del tercer meeting de carreras en el óvalo de La Rinconada este domingo 05 de octubre.

Con la jornada 38 a la vuelta de la esquina, el estratega compartió detalles clave sobre el estado y las posibilidades de sus presentados, y apunta con la finalidad de asegurar victorias importantes en lo que promete ser un calendario repleto de emociones y con potenciales sorpresas en el 5y6. Su pronóstico incluyó una "fija" de peso y un "lance" muy interesante para los apostadores

Trainer ambos presentados son en el 5y6 nacional, el primero de ellos en la tercera válida en yunta con Véliz la yegua Princesa Lucia.

-Esta yegua viene a su segunda actuación en la caballeriza, su carrera anterior viene de una partida desafortunada ya que brincó demasiado mal y para esta ocasión esperamos mejor el problema de la partida y de seguro sí ella brinca de manera optima va obtener la victoria.

Luego en la pareja carrera de cierre presenta al ejemplar Ralfcristopher en yunta con Yoelbis González.

- Este caballo participa en una carrera mixta para ejemplares de cuatro y cinco años. Se mantiene en buen estado por cancha, y su más reciente actuación mostró una mejoría en el margen de cuerpos de diferencia. Honestamente, siento que aún no termina de cristalizar en competencia.

Esta será una prueba bastante pareja, donde debemos respetar la presencia de rivales como Bordeaux y The Fieldher Jr. Sin embargo, lo considero un buen lance para el 5y6. Creemos que el nuestro puede dar una buena estocada y estar llegando en los metros finales.