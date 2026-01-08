Laura Vieira manda emotivo mensaje de cumpleaños a Mariángel Ruiz

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora, modelo y Miss Venezuela 2002, Mariángel Ruiz, estuvo de cumpleaños el miércoles 7 de enero, recibiendo bonitos mensajes de familiares y amigos. Una de las felicitaciones fue de Laura Vieira, su antigua compañera en “Cartas del corazón”.

Mensaje de cumpleaños

Laura posteó en Instagram un video de los momentos más especiales que ha vivido con Ruiz en el set de grabación, en la intimidad de su casa, comiendo, brindando por su bonita conexión y hasta en Navidad decorando.

Momentos que demuestran el vínculo que las conductoras tienen desde hace muchos años, y que para Laura crece con el paso del tiempo.

“Gracias por ser más que una amiga, la hermana que me regaló la vida. Gracias por querer y cuidar, por acompañar y aconsejar, por estar siempre”, escribió la conductora.

En este sentido, destacó que espera que Dios le regalo a su amiga, hermana y comadre momentos llenos de felicidad, y que puedan celebrar muchos más cumpleaños bailando.

Respuesta de Mariángel

La 1ra finalista del Miss Universo 2003, no dudo en agradecer la muestra de cariño de Laura, muy emocionada por los muchos vídeos que tenía guardado en su galería.

“Laura, Dios mío me has hecho reír y llegar a la vez. Cuantos videos más habrá por ahí de momentos que uno va olvidando pero que han sido tan lindos. Hemos pasado por un montón de cosas y cada día te quiero más manita”, escribió.

Ruiz recibió múltiples felicitaciones, entre ellas de su hija Mariángel Victoria, hoy convertida en una hermosa señorita.