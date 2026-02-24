Flavien Prat a imponer su ley: El "Rey de los Stakes de Grado" busca la gloria entre Florida y Arkansas

Suscríbete a nuestros canales

Hablar de Flavien Prat es referirse al dominio absoluto del turf norteamericano en la actualidad. El fusta galo consolidó su estatus de estrella al conquistar de forma consecutiva el Eclipse Award como Jinete del Año en 2024 y 2025. Su desempeño en las pruebas de grado no tiene precedentes cercanos: en 2024 estableció un récord histórico de 56 victorias en Graded Stakes, superando la marca del legendario Jerry Bailey que databa de 2003.

En 2025, Prat mantuvo su hegemonía al liderar nuevamente la nación con 46 triunfos de grado y 13 victorias en eventos de Grado 1, lo que le permitió superar los 40 millones de dólares en producción por primera vez en su carrera.

El arsenal de Flavien Prat: Ocho Stakes en Gulfstream y dos en Oaklawn

Este fin de semana, el jinete se desplaza entre los principales óvalos de Estados Unidos para cumplir con diez montas de alto calibre. El sábado 28 de febrero concentrará su actividad en Gulfstream Park, mientras que el domingo 1 de marzo viajará a Oaklawn Park para las pruebas clasificatorias al Derby y las Oaks.

A continuación, detallamos sus compromisos en orden cronológico: