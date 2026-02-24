Hipismo

Flavien Prat a imponer su ley: El "Rey de los Stakes de Grado" busca la gloria entre Florida y Arkansas

Tras pulverizar récords históricos en las temporadas 2024 y 2025, el jinete francés asume una agenda de diez compromisos selectivos este fin de semana en Gulfstream Park y Oaklawn Park

Por

Saúl García
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 07:19 pm
NYRA
Hablar de Flavien Prat es referirse al dominio absoluto del turf norteamericano en la actualidad. El fusta galo consolidó su estatus de estrella al conquistar de forma consecutiva el Eclipse Award como Jinete del Año en 2024 y 2025. Su desempeño en las pruebas de grado no tiene precedentes cercanos: en 2024 estableció un récord histórico de 56 victorias en Graded Stakes, superando la marca del legendario Jerry Bailey que databa de 2003. 

En 2025, Prat mantuvo su hegemonía al liderar nuevamente la nación con 46 triunfos de grado y 13 victorias en eventos de Grado 1, lo que le permitió superar los 40 millones de dólares en producción por primera vez en su carrera. 

El arsenal de Flavien Prat: Ocho Stakes en Gulfstream y dos en Oaklawn

Este fin de semana, el jinete se desplaza entre los principales óvalos de Estados Unidos para cumplir con diez montas de alto calibre. El sábado 28 de febrero concentrará su actividad en Gulfstream Park, mientras que el domingo 1 de marzo viajará a Oaklawn Park para las pruebas clasificatorias al Derby y las Oaks. 

A continuación, detallamos sus compromisos en orden cronológico:

Día Hipódromo Stakes Ejemplar Entrenador Distancia Premio
Sabado Gulfstream Park Colonel Liam S Vasy Brendan Walsh 1.600 (grama) $200.00
Sabado Gulfstream Park Canadian Turf Stakes G3 Battle of Normandy Claude McGaughey III 1.700 (grama) $175.000
Sabado Gulfstream Park Gulfstream Park Mile Stakes G3 Mika Michael Maker 1.600 (arena) $225.000
Sabado Gulfstream Park Very One Stakes G3 Dona Clota (Chi) Saffie Joseph Jr, 2.200 (grama) $175.000
Sabado Gulfstream Park Davona Dale Stakes G2 She Be Smooth Todd Pletcher 1.600 (arena) $225.000
Sabado Gulfstream Park Honey Fox G3 Silver Moonligh Saffie Joseph Jr. 1.600 (grama) $175.000
Sabado Gulfstream Park Mac Diarmida Stakes G2 Zverec Saffie Joseph Jr. 1.600 (grama) $225.000
Sábado Gulfstream Park Fountain of You Stakes G2 Solicitu Dude Saffie Joseph Jr. 1.700 (arena) $425.000
Domingo Oaklawn Park Honeybee Stakes (Gr. 3) Explora Bob Baffert 1.700 (arena) $750.000
Domingo Oaklawn Park Rebels Stakes G2 Litmus Test Bob Baffert 1.700 (arena)  $1.000.000

 

