Flavien Prat a imponer su ley: El "Rey de los Stakes de Grado" busca la gloria entre Florida y Arkansas

Hablar de Flavien Prat es referirse al dominio absoluto del turf norteamericano en la actualidad. El fusta galo consolidó su estatus de estrella al conquistar de forma consecutiva el Eclipse Award como Jinete del Año en 2024 y 2025. Su desempeño en las pruebas de grado no tiene precedentes cercanos: en 2024 estableció un récord histórico de 56 victorias en Graded Stakes, superando la marca del legendario Jerry Bailey que databa de 2003.
En 2025, Prat mantuvo su hegemonía al liderar nuevamente la nación con 46 triunfos de grado y 13 victorias en eventos de Grado 1, lo que le permitió superar los 40 millones de dólares en producción por primera vez en su carrera.
El arsenal de Flavien Prat: Ocho Stakes en Gulfstream y dos en Oaklawn
Este fin de semana, el jinete se desplaza entre los principales óvalos de Estados Unidos para cumplir con diez montas de alto calibre. El sábado 28 de febrero concentrará su actividad en Gulfstream Park, mientras que el domingo 1 de marzo viajará a Oaklawn Park para las pruebas clasificatorias al Derby y las Oaks.
A continuación, detallamos sus compromisos en orden cronológico:
|Día
|Hipódromo
|Stakes
|Ejemplar
|Entrenador
|Distancia
|Premio
|Sabado
|Gulfstream Park
|Colonel Liam S
|Vasy
|Brendan Walsh
|1.600 (grama)
|$200.00
|Sabado
|Gulfstream Park
|Canadian Turf Stakes G3
|Battle of Normandy
|Claude McGaughey III
|1.700 (grama)
|$175.000
|Sabado
|Gulfstream Park
|Gulfstream Park Mile Stakes G3
|Mika
|Michael Maker
|1.600 (arena)
|$225.000
|Sabado
|Gulfstream Park
|Very One Stakes G3
|Dona Clota (Chi)
|Saffie Joseph Jr,
|2.200 (grama)
|$175.000
|Sabado
|Gulfstream Park
|Davona Dale Stakes G2
|She Be Smooth
|Todd Pletcher
|1.600 (arena)
|$225.000
|Sabado
|Gulfstream Park
|Honey Fox G3
|Silver Moonligh
|Saffie Joseph Jr.
|1.600 (grama)
|$175.000
|Sabado
|Gulfstream Park
|Mac Diarmida Stakes G2
|Zverec
|Saffie Joseph Jr.
|1.600 (grama)
|$225.000
|Sábado
|Gulfstream Park
|Fountain of You Stakes G2
|Solicitu Dude
|Saffie Joseph Jr.
|1.700 (arena)
|$425.000
|Domingo
|Oaklawn Park
|Honeybee Stakes (Gr. 3)
|Explora
|Bob Baffert
|1.700 (arena)
|$750.000
|Domingo
|Oaklawn Park
|Rebels Stakes G2
|Litmus Test
|Bob Baffert
|1.700 (arena)
|$1.000.000