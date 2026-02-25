WBC

WBC: Este sería el posible abridor de Países Bajos para enfrentar a Venezuela

El nacido en Aruba podría debutar este año en Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 08:27 pm
Foto: Cortesía
En cuestión de muy pocos días iniciará el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Hasta la fecha todavía hay cierto hermetismo por parte de algunas selecciones respecto a su rotación abridora, y una de esas es la de Países Bajos, cuyo debut será el próximo 6 de marzo contra Venezuela.

Un brazo prometedor frente a Venezuela

El combinado europeo parte como ese rival incómodo que le hará la vida difícil tanto a los venezolanos como a República Dominicana, los dos favoritos del Grupo D. Y es que el manager Andruw Jones armó un roster altamente competitivo, donde la figura de Antwone Kelly se erige entre las de mayor relevancia.

Se trata de una de las jóvenes promesas de los Piratas de Pittsburgh que, incluso, tiene altas probabilidades de debutar este año en Grandes Ligas. A lo largo de su carrera en Ligas Menores ha demostrado gran dominio, con lanzamientos que rozan las 100 mph. Su conocimiento del sistema MLB seguramente le dará una ventaja estratégica a Países Bajos en caso de que sea el elegido para medirse a Venezuela.

Vale agregar que durante la tarde de este martes tuvo su primera presentación en el Spring Training, frente a las Medias Rojas de Boston. En 1.1 innings de labor permitió cuatro anotaciones y un jonrón con la firma del venezolano Willson Contreras.

 

