Sheynnis Palacios habría terminado su amor con exdeportista venezolano

En los medios y redes sociales corre la información de una supuesta ruptura en la relación de la Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios y Carlos Gómez. Usuarios afirman que desde hace meses no publican imágenes juntos, como en los viejos tiempos.

Rumores de fin de amor

Sheynnis y Carlos Gómez, se conocieron cuando ella estaba en pleno reinado de Miss Universo, haciendo pública la relación en la final de Miss México 2024, el 7 de septiembre.

Ambos llegaron agarrados de la mano y desbordando mucho amor. Luego publicaron en Instagram unas imágenes con un hermoso mensaje de lo feliz que estaban.

El tema de la ruptura escaló en los últimos días cuando la modelo nicaragüense dejó de seguir en Instagram al venezolano, quien compitió en la cuarta temporada del popular reality de Telemundo “La Casa de los Famosos”.

Sin embargo, el exbeisbolista y coach fitness no ha dejado de seguir a la comunicadora, quien posee 2,3 millones de seguidores en Instagram.

Más señalamientos

En los medios también se habla de una supuesta infidelidad que habrían molestado a Sheynnis, al punto de dejarlo de seguir y eliminar todas las fotografías de amor que tenían juntos.

La conductora Chiky Bombom comentó en el programa “Hoy día”, que la supuesta separación entre ambos viene desde hace tiempo.

“Hace meses que ellos están dejados. Ella cambió completamente su vida defendiéndolo a él en todo. Por eso la ves constantemente viajando ya que no quiere estar ni cerca de él. Carlos le habría sido infiel”, dijo.

Hasta el momento ambos no se ha pronunciado para aclarar la situación, que los tiene en el foco de opiniones.