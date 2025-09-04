Farándula

Futbolista recrea la pasarela de Sheynnis Palacios en el campo de juego (+Video)

Los comentarios y reacciones en redes para el joven no se han hecho esperar 

Por Elvis González
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 05:02 pm
Futbolista recrea la pasarela de Sheynnis Palacios en el campo de juego (+Video)
Sheynnis Palacios y Gabriela Urbina / Cortesía
Sheynnis Palacios ganó en el 2023 la primera corona de Miss Universo para Nicaragua, una hazaña que llenó de gran felicidad a todo su país. La belleza no solo ganó el certamen en El Salvador, sino que hizo un performance increíble en el desfile de traje de baño.

Durante la salida Palacios movió las caderas, cruzó las piernas y realizó un llamativo giro, un sello muy popular tras su victoria y que aún es recreado por muchos.

Pasarela en el juego

En los últimos días el arquero del Futsal de Nicaragua Gabriel Urbina, se ha vuelto viral en las redes sociales al recrear en un juego el icónico giro de Sheynnis. Con el uniforme en color rojo, el deportista caminó en el campo con la misma soltura, fuerza y proyección de la modelo y comunicadora.

En un momento el joven realizó a la perfección la vuelta de Palacios, llevándose aplausos y gritos de los presentes.

Un momento que muchos internautas han comentado en las plataformas 2.0 como un halago a la gran labor que dejó la modelo en Nicaragua por la victoria universal.

El vídeo posteado en la cuenta de Instagram de Urbina acumula hasta el momento 25.3 mil me gusta y múltiples comentarios de halagos por una pasarela de impacto.

Repuesta de Palacios 

La belleza comentó el video de Urbina escribiendo: “No me gusta, ME ENCANTAAA. SOS FUEGOOOOO”.

Durante su labor como reina Sheynnis viajó a muchos países, siendo una de las más destacadas.

Además, participó en múltiples desfiles, campañas, entrevista y programas de televisión que le dieron gran visibilidad como embajadora de la belleza universal.

