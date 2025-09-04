Mexicano Alejandro Kirk se adentra en la historia de Azulejos de Toronto (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

En su séptima temporada en Grandes Ligas, Alejandro Kirk ha logrado convertirse en uno de lo íconos de Azulejos de Toronto y destacar entre los mejores receptores de Major League Baseball (MLB).

Para el mexicano, consolidarse como receptor no ha sido una misión compleja por su rendimiento defensivo, pero su constancia con el madero es admirable hasta ahora y le ha permitido mantenerse detrás del plato.

Este 2025 quizás no es su mejor año con la mascota, puesto que ha tolerado 57 robos de base, pero ha capturado a 16 corredores en el intento de hurto. Sin embargo, mantiene el promedio más alto entre jugadores de su posición, con average de .299.

Un histórico de Toronto

Durante su tiempo de servicio como grandeliga, ha logrado unirse a varios registros históricos del conjunto canadiense. Y así lo ha demostrado con el paso de los años.

El pasado miércoles dio una nueva muestra de ello, al conseguir su encuentro #117 bateando más de un imparable, posicionándose como el tercer catcher titular de Azulejos de Toronto con más juegos multi-hits.

Únicamente los estadounidenses Ernie Whitt (193) y Pat Borders (129) superan el actual registro del oriundo de Tijuana. Por si fuera poco, ambos necesitaron 12 y y 8 años de servicio con esta organización para acumular sus respectivas cifras.