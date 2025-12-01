Uno de los mejores jockeys del mundo vuelve este miércoles

Suscríbete a nuestros canales

Ryan Moore está de vuelta. El jinete británico, una figura dominante en las grandes carreras, ha estado fuera de las pistas desde que sufrió una fractura por estrés en el fémur derecho en agosto. Está previsto que regrese a Lingfield el 3 de diciembre, tras haber sido inscrito en cinco de las ocho carreras que componen el programa.

Moore montará el miercoles

El agente de Moore, Tony Hind, ha declarado: «Ryan ha recibido luz verde de la BHA para montar en Lingfield el miércoles y después se irá a Hong Kong».

Moore, jinete contratado por Coolmore y cuatro veces ganador del premio al mejor jinete del mundo, ha estado ausente desde finales de agosto. Sin embargo, el entrenador Aidan O'Brien ha revelado que se trataba de una lesión con la que llevaba luchando desde el fin de semana del Derby irlandés en junio. Christophe Soumillon, que ganó el Prix Jacques le Marois (G1) a lomos del caballo entrenado por O'Brien, Diego Velázquez (G1), cuando Moore terminó último con The Lion In Winter, sustituyó a Moore en los caballos de Ballydoyle con un resultado espectacular, ya que ganó siete carreras de Grupo/Grado 1 en cuatro países diferentes.

Las montas de Moore del miércoles serán con los siguientes ejemplares: Sovereign Wealth, Lazzar, Evening Fades, Morrophore e Invited.