Así queda la tabla de posiciones de la LVBP en el cierre de la séptima semana

Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 09:43 pm

Las diferencias siguen siendo notablemente cortas entre el primero y el último puesto

La séptima semana de la ronda regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional concluyó con la tabla de posiciones sumamente ajustada y por ende, la repasaremos a continuación.

La ventaja del primero al último lugar es apenas de 3.5 juegos y en cada jornada, cambian algunas posiciones por lo cerrado que están las cosas. Tras los recientes resultados, los Leones del Caracas iniciarán la próxima semana en el sótano.

Así queda la tabla de posiciones en la LVBP:

  1. Tigres de Aragua (20-17)
  2. Águilas del Zulia (19-17)
  3. Bravos de Margarita (20-18)
  4. Caribes de Anzoátegui (19-18)
  5. Tiburones de La Guaira (19-19)
  6. Navegantes del Magallanes (18-20)
  7. Cardenales de Lara (18-20)
  8. Leones del Caracas (16-20).

 

