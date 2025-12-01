Así queda la tabla de posiciones de la LVBP en el cierre de la séptima semana

Suscríbete a nuestros canales

La séptima semana de la ronda regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional concluyó con la tabla de posiciones sumamente ajustada y por ende, la repasaremos a continuación.

La ventaja del primero al último lugar es apenas de 3.5 juegos y en cada jornada, cambian algunas posiciones por lo cerrado que están las cosas. Tras los recientes resultados, los Leones del Caracas iniciarán la próxima semana en el sótano.

Así queda la tabla de posiciones en la LVBP: