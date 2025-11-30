Modernización total: Aparato de salida de La Rinconada estrena su alumbrado

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 46 se disputa este domingo 30 de noviembre en el hipódromo La Rinconada, con el desarrollo de 12 competencia sin pruebas selectivas mientras que la jornada para el 5y6 Nacional será a la altura de la séptima carrera.

Modernización: Alumbrado Aparato de Salida La Rinconada

Justo minutos antes de comenzar la primera carrera reservada para caballos nacionales e importados de tres y más años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.800 metros, se pudo observar a través de las imágenes de apoyo del canal de youtube de OficialINH sobre el encendido del alumbrado de la parte superior del aparato de salida, a fin de dar cumplimiento con los proyectos de modernización para el óvalo caraqueño.

Uno de los aspectos para este nuevo alumbrado led del aparato de partida es que cuenta con una pantalla para mostrar de forma digital los número de pistas.

Foto: José Antonio Aray.

Asimismo, este moderno alumbrado del propio aparato de salida serviría para lo que será las jornadas de carreras nocturnas en la mencionada pista caraqueña.

Mientras tanto las autoridades hípicas entre ellas, el Superintendente Antonio Álvarez Cisneros no descansa y trabaja con la máxima dedicación para alcanzar el nivel más alto en el desarrollo de la hípica venezolana y su gestión busca transformar el hipismo criollo en una referencia de calidad, tecnología y entretenimiento a nivel internacional, garantizando la confianza de criadores, propietarios y la fiel fanaticada.