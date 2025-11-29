Omar Acedo y Buena Fe deslumbraron en Caracas con el Psiqui Tour 2025

Suscríbete a nuestros canales

La noche del viernes en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño se convirtió en un viaje musical y emocional sin precedentes. Omar Acedo, junto al dúo cubano Buena Fe, ofrecieron un espectáculo que inició a las 8:50 de la noche y culminó cerca de las 11:20 p.m., dejando al público con la sensación de haber vivido una experiencia irrepetible.

Acompañados por 12 músicos venezolanos y de los fieles músicos de Buena Fe, los artistas desplegaron un repertorio de 34 canciones. El tema “Psiquiatra” abrió la velada, marcando el inicio de un recorrido por emociones intensas: amor, desamor, orgullo, ilusiones y nostalgias pudieron sentirse gracias a un impecable set list.

El público, que abarrotó la imponente sala, celebró con entusiasmo y con sus coros piezas como “Solo contigo”, “Pakatí de libertad”, “Tus nalgas”, “Yo te quiero” y “Cada país”.

Diversidad de géneros y raíces

El concierto fue también un homenaje a la riqueza musical latinoamericana: Salsa con "Intimidad", que puso a bailar a la audiencia; música venezolana con la emblemática Tonada de luna llena de Simón Díaz; boleros como "Dos gardenias", "Contigo en la distancia" o "Motivos"; Calipso con "Woman del Callao" y hasta gaita zuliana con "La voy a tocar a pie".

La ocasión también contó con momentos de sensibilidad social, emotividad y hasta guaguancó, pues los anfitriones rindieron honores a grandes íconos de la música cómo Pablo Milanés con "Yolanda", Buena Vista Social Club con "El cuarto de Tula"; Alí Primera en un popurrí con "Techos de cartón", "Abran la puerta" y "Tin marín" y el gran Silvio Rodríguez con un mosaico que incluyó "Una mujer con sombrero", "Ojalá" y "La masa".

Teatro, luces y conexión con el público

A lo largo largo de las casi tres horas de espectáculo, el escenario fue un derroche de un juego de luces espectacular y audiovisuales que reforzaron la atmósfera de cada tema. Omar Acedo, Israel Rojas y Yoel Martínez mostraron su dominio escénico, apareciendo con distintos cambios de vestuario según el set, apareciendo durante la primera parte del recital ataviados con el look que ha caracterizado el "Psiqui Tour 2025" que da un aire de camisa de fuerza pero con vibras urbanas, para después ir evolucionando según el estilo que interpretaban.

“La música cubana es fascinante”, expresó Acedo, quien también encendió la euforia al invitar al público a levantar la mano en señal de orgullo por Venezuela y Caracas.

Uno de los puntos álgidos de la noche fue cuando el maestro Jorge Polanco, virtuoso del cuatro venezolano, apareció a las 9:27 de la noche en tarima. Instrumento a mano, fue presentado por Acedo como un artista inigualable y así quedó demostrado con su performance, de que se pudo disfrutar puesto a que el maestro estuvo en escenario gran parte del recital, aportando un toque de autenticidad y raíz.

El cierre de un gran espectáculo

El repertorio incluyó temas como "Pi 3,14", "Catalejo", "Volar sin ti", "No juegues con mi soledad", "Miedos" y "Ángeles". La noche culminó con el público interpretando a coro “Viva Venezuela mi patria querida”, un cierre que selló el concierto como un verdadero viaje emocional y cultural.