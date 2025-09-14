Omar Acedo enciende Rusia con "La Fiesta de la Paz" en el Festival InterVisión 2025

Suscríbete a nuestros canales

Con la bandera de Venezuela en alto, Omar Acedo llegó esta semana a la ciudad de Moscú para participar en el Festival InterVision 2025, junto a otros 22 países que se unen para mostrar lo mejor de sus países a través de la música.

El artista presentará un calipso fusionado cargado de alegría, ritmo y color titulado “La Fiesta de la Paz”, una celebración musical que invita a la unión, la hermandad y el encuentro multicultural a través de la música como puente para conectar corazones, romper barreras y enlazar pueblos hermanos en una sola voz.

El evento, se realizará el próximo 20 de septiembre en la prestigiosa Live Arena de Novoivanovskoye, y será transmitido en vivo a millones de espectadores alrededor del mundo.

InterVisión 2025 es una plataforma crucial para el intercambio cultural y la cooperación artística entre naciones. Organizado por Piervy Kanal y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el festival se ha consolidado como un escaparate global para la promoción de culturas, lenguas y expresiones musicales de todos los continentes.

La llegada de Omar Acedo a InterVisión 2025 ha contagiado a todos a su paso, con su inigualable energía y el irresistible ritmo del calipso que ha puesto a bailar a más de uno durante los ensayos.

Durante la entrevista previa al evento, Acedo subrayó la relevancia de InterVisión como plataforma global para artistas que buscan puentes entre culturas. “Esta es una canción que le habla a ese sentimiento tan hermoso que es compartir, pasarla bien, anteponiendo la paz como recurso frente a las dificultades”, afirmó el intérprete, destacando la visión de un festival que funciona como motor de diálogo y reconciliación entre pueblos.

El festival InterVision 2025 no es solo una competencia; es una celebración internacional que promueve la solidaridad y la creatividad en un escenario de gran magnitud. El Live Arena de Novoivanovskoye, con una capacidad para más de 15 mil asistentes, se convertirá en una metrópoli de experiencias sonoras y visuales. Además de la actuación de Acedo, el evento contará con una variada selección de artistas de renombre mundial y talentos emergentes, en lo que se perfila como una noche memorable para los amantes de la música y la cultura.

Acedo llega a Moscú como concursante número 17, tras el sorteo celebrado en el centro Rossiya del Moscow City. Su participación en InterVision 2025 refuerza su compromiso con la promoción de valores universales a través de la música: paz, diálogo y respeto entre las naciones.

En Venezuela el tema esta en alta rotación desde hace un mes en su comienzo de promoción tuvo gran aceptación en el público y esta semana fué el mas sonado en emisoras radiales en todo el país , llegando al #1 de la lista general del sistema de medición Record Report. Reafirmando el éxito de la propuesta que Omar llevo hasta Rusia con la Fiesta de la Paz.