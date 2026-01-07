El motor del hipismo cumple 81 años: El 5y6 vuelve a la carga tras registrar cifras récord de recaudación

Suscríbete a nuestros canales

El 5y6 nacional, el juego que se transformó en la columna vertebral del hipismo venezolano, celebra este 7 de enero ochenta y un años de historia. Nacido un 7 de enero de 1945, esta modalidad de apuesta se concibió con un doble propósito: garantizar total transparencia a los apostadores y, al mismo tiempo, promover e impulsar la industria hípica que requería un estímulo significativo. Hoy, el 5y6 se mantiene firme como el primer pasatiempo del pueblo venezolano, un legado que trasciende generaciones.

El 5y6: Un Pasatiempo de Éxito con Impacto Millonario

A lo largo de sus 81 años, el apasionante juego del 5y6 experimentó transformaciones positivas inherentes al paso del tiempo. Desde el factor multiplicador hasta los montos que hoy se reparten a los felices ganadores, la evolución se hizo notar, incrementando el atractivo para la afición.

El poder de convocatoria del juego es innegable. Si se analiza el sellado nacional, la última jornada del mes de diciembre de 2025 marcó una recaudación récord que ascendió a Bs 272.742.500,00. Este monto millonario demostró la fidelidad del público.

Ganadores con Seis Aciertos: 1.081 apostadores cobraron un monto individual de Bs 134.884,01 .

Aciertos con Cinco: 12.690 personas acertaron cinco marcas, obteniendo un pago de Bs 2.987,89 cada uno.

Expectativa Total por el Reinicio y el Primer 5y6 del Año

La fanaticada se encuentra en máxima expectativa. El anuncio del reinicio de las actividades hípicas, pautado para el fin de semana en Valencia y La Rinconada, puso a la afición al borde de sus asientos.

A solo un día de conocerse los corredores que formarán parte de la jornada de estreno de 2026, los aficionados esperan con gran entusiasmo el momento de realizar el primer 5y6 de la venidera temporada. La pasión por el juego se traduce en la confianza de obtener el anhelado premio mayor.

Valencia Bate Récords de Apoyo

El Hipódromo Nacional de Valencia no se quedó atrás en cuanto a la respuesta del público. El apoyo masivo de la fanaticada resultó vital durante el año 2025. Las remodelaciones y los cambios positivos implementados en el óvalo carabobeño tuvieron gran atractivo, revitalizando el interés.

La plaza valenciana cerró con un desempeño extraordinario en su juego: el 5y6 nacional terminó con veintitrés montos récord consecutivos de las veinticinco jornadas realizadas. Valencia concluyó su ejercicio con una recaudación final de Bs 46.584.120,00, cifras que confirman el crecimiento sostenido de la industria a nivel nacional.

Todo listo: Programa Carrera La Rinconada Valencia

Así, la celebración de los ochenta y un años del 5y6 coincide con un momento de resurgimiento hípico. El juego, que nació para generar transparencia e impulsar el sector, retorna ahora con cifras récords que confirman la fidelidad del pueblo venezolano.

El reinicio de las actividades en Valencia y La Rinconada, bajo la supervisión de sus autoridades, promete una temporada 2026 vibrante, donde el histórico 5y6 mantendrá su lugar como el principal motor financiero y el entretenimiento predilecto de la nación.