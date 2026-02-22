MLB: Jadher Areinamo abandonó juego de los Rays por molestias

Suscríbete a nuestros canales

El prospecto venezolano Jadher Areinamo encendió las alarmas este domingo en el campamento de los Rays de Tampa Bay. Durante el compromiso de la Liga de la Toronja, el joven infielder debió retirarse de manera prematura tras presentar una rigidez en el tendón de la corva derecha luego de pegar hit en su primer turno. La situación generó preocupación inmediata en el equipo, dado el estatus de Areinamo como una de las piezas emergentes más interesantes de la organización para la temporada 2026.

Reporte médico oficial de los Rays de Tampa Bay

Tras la salida del jugador, el departamento de comunicaciones de los Rays emitió un comunicado para aclarar el estado de salud del pelotero de 22 años. Según el informe oficial, el movimiento realizado por el cuerpo técnico fue estrictamente por precaución. La organización busca evitar que una molestia menor se transforme en una lesión de gravedad que comprometa el inicio de la campaña regular.

Actualmente, el estatus de Areinamo ha sido catalogado como "día a día". Esto implica que el cuerpo médico evaluará su evolución en las próximas 24 horas antes de autorizar su regreso a las actividades de beisbol de alta intensidad. No se han programado exámenes de imagen adicionales por el momento, lo que sugiere que la tensión muscular no involucra un desgarro evidente.

Un ascenso meteórico tras brillar en Venezuela

La relevancia de esta noticia radica en el excelente momento de forma que atraviesa el nativo de Maracay. Areinamo llega a los entrenamientos primaverales precedido por una actuación histórica en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Su desempeño con el madero y su solvencia defensiva le permitieron obtener el galardón de Novato del Año en el circuito invernal en donde bateó para .364 con 13 jonrones y 43 carreras producidas.

En el sistema de granjas de Tampa Bay, Areinamo es valorado por su capacidad de contacto y versatilidad en el cuadro interior. Su desarrollo ha sido constante, y los reportes de los scouts destacan su madurez en el plato, una cualidad que le ha permitido escalar posiciones rápidamente en el ranking de prospectos de la franquicia.

Planes para la temporada 2026

A pesar de este contratiempo físico, los planes de la organización para con el infielder se mantienen sin variaciones. Se espera que Jadher Areinamo inicie la temporada regular en el equipo Montgomery Biscuits, sucursal Doble A de los Rays.