LaLiga: Revive los tres goles que dieron el triunfo a Barcelona ante Levante

El FC Barcelona hizo los deberes este domingo 22 de febrero en su partido de la jornada 25 de LaLiga. Los azulgranas recibieron a Levante en el Spotify Camp Nou con una consigna clara: ganar; más que nada porque sabían que la victoria les devolvería el liderato del certamen.

Esa premisa estaba sobre la mesa en la previa, después que Real Madrid cayera este sábado sorpresivamente con Osasuna (2-1), en un capo de El Sadar que vivió el éxtasis en el minuto 90' con el tanto de úl García de Haro.

La alegría culé estuvo acompañada por nombres no tan estelares esta campaña en el club, por distintas razones: Joan Cancelo y Marc Bernal. El primero porque recién llegó en enero de este año, en pleno mercado invernal, y su ritmo no estaba alineado con el resto de la plantilla, mientras que el segundo porque Hansi Flick no quiso apresurar su proceso de recuperación, tras un año fuera de los campos por lesión.

Cancelo ayudó en el apartado asistidor, mientras Bernal pudo encaminar los tres puntos abriendo el marcador al minuto 4' del partido, después de aparecer en el área como todo un delantero y definir ante la humanidad del guardameta Mathew Ryan.

El gol de Frenkie de Jong para Barcelona

En el segundo gol del partido se repitió parte de la fórmula exitosa en el primer tanto, con un Cancelo como pasador y que parecía muy clarito a la hora de encontrar a sus compañeros en zona ofensiva.

Esta vez, lo único que cambió fue el definidor, dándole el turno a Frenkie de Jong, que también cargó el área para rematar de cabeza en un lugar inatajable para Ryan y la defensa de Levante.

Fermín López selló la goleada

El mediocampista no fue titular en este partido y -en el lugar que regularmente suele jugar- compitió Dani Olmo. Eso sí, Fermín no dejaría de estar presente en el partido e ingresaría en la segunda parte, al minuto 65'.

Su aparición goleadora tardaría en el encuentro, pero llegaría. La dejó en el epilogo del cotejo, cuando cerró la goleada de Barcelona al 81' con un auténtico golazo de fuera del área, después de rematar un zurdazo al ángulo imparable para el portero.

Barcelona con el triungo retomó el lugar más alto de la tabla de LaLiga con un registro de 61 puntos, que se le había escapado la semana pasada con el revés ante Girona (2-1), mientras Real Madrid cerró la fecha con una suma de 60 unidades.