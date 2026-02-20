¡Adiós a las pistas! La yegua estelar Only Rose se retira para ir a la cría

Suscríbete a nuestros canales

Hay noticias que nos embargan de mucha emoción, pero hay otras noticias que nos embargan de mucho sentimiento y es que este viernes 20 de febrero la entrenadora profesional Jessenia Romero anunció a través de su cuenta de red social Instagram que la yegua Only Rose fue retirada de las pistas para dedicarse a la cría.

Only Rose: Se dedicará a la cría Datos Hípicos

En el post publicado por la cuenta de la camarita, la trainer Romero escribió: “Hoy cerramos un ciclo con la primera yegua pura sangre de carrera que nos da el honor de darme de manera oficial mi primera victoria como Su Entrenadora. Le damos la bienvenida al nuevo rol para Only Rose de ser madre y continuamos con la emoción de seguir sumando a este bonito deporte.

Hay pocas palabras, simplemente agradecimiento. Feliz por ser parte de su vida deportiva en el Hipódromo La Rinconada. Gracias Only Rose. 🌹”

Foto: Capture Instagram @JesseniaPlaza

Hay que recordar que el día 17 de agosto, Romero obtuvo su primera victoria como entrenadora con esta destacada corredora en la reunión 31 del segundo meeting de la temporada 2025, bajo la conducción del efectivo jinete aprendiz Winder Véliz, al dejar crono de 80’’4 en los 1.300 metros.

Only Rose: Campaña La Rinconada

La castaña de siete años de edad es nacida y criada en el Haras La Primavera, al mismo tiempo es una hija de Champlain en Money River por Striding Out.

Fue propiedad para el Stud Rose y cumplió con una campaña distinguida de cinco victorias en 37 presentaciones en el hipódromo La Rinconada.

Su última actuación pública en el óvalo de Coche fue el pasado 23 de noviembre de 2025 en la cuarta competencia del ciclo no válido de la reunión 45, la cual logró su última victoria conducida por el jinete Reniel Rondón, cuyo crono fue de 89’’3 para el recorrido de 1.400 metros.