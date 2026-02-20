Recordar es vivir: Hace 25 años partió hacia la eternidad un gran Triple Coronado Venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Si se trata de invocar a los gigantes del turf venezolano, el nombre de Catire Bello surge de inmediato. No es solo un corredor; es la referencia obligada y el primer latido en la memoria de cualquier hípico que se precie de serlo.

Hijo del legendario Inland Voyager en Pink Screen, Catire Bello nació el 24 de abril de 1989 bajo el sello del Haras La Quebrada. Adquirido en las subastas de 1990 por el Sr. Oswaldo Bello, este purasangre estaba destinado a dominar la arena de La Rinconada desde su primer galope.

Catire Bello: Inmortal Triple Coronado Victorias y Premiaciones

Bajo la tutela del recordado Iván Calixto y con la guía magistral de Douglas Valiente (quien sería su jinete de confianza durante toda su trayectoria), el alazán hizo su aparición en la arena de La Rinconada en 1991. Aquel debut como dosañero fue una declaración de intenciones: un triunfo contundente sobre los 1.100 metros que marcaría el inicio de una era.

Aquel debut abrió las puertas a una vitrina repleta de trofeos: Campeón de 2 años en 1991 y una barrida total en 1992 como Campeón Tresañero, Sprinter y Caballo del Año. Pero su ambición no se detuvo en La Rinconada; Catire Bello llevó los colores venezolanos a Estados Unidos, enfrentando a la élite en Hallandale Beach, Florida. Su travesía por Gulfstream Park incluyó su participación en el Florida Derby (G1), el Tropical Park Derby (G2) y el Derby Trial (G3).

Sin embargo, el mejor recuerdo que traemos en nuestra mente es cuando se convirtió en el cuarto Triple coronado venezolano en el año 1992 en el principal óvalo venezolano.

Clásico José Antonio Páez (GI). Video: YouTube Anécdotas Hipicas. (1992)

Clásico Ministerio de Agricultura y Cría (1992)

Clásico República de Venezuela (GI). YouTube INH Televisión (1992).

Luego de participar en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar (GI), Catire Bello junto con Veterano representaron a Venezuela en los 1.800 metros del XXV Clásico Internacional del Caribe realizado en el Hipódromo de El Nuevo Comandante ese mismo año 1992, prueba que Catire Bello llegó en el segundo lugar.

Asimismo, Catire Bello fue retirado de las pistas por lo que logró una campaña de 19 actuaciones, de las cuales 15 fueron en Venezuela, tres en Estados Unidos y uno en Puerto Rico. En total acumuló 13 victorias, 3 segundos, 1 cuarto y sólo 2 sin figurar en pizarra, con una producción en premios de Bs. 24.203.700 en Venezuela.

Tras su retiro fue llevado para el Haras Varsego donde se mostró como un semental bastante rendidor. Padre el campeón dosañero Domingos, los selectivos Mr. Custiodio y Spotted King, entre otros.

Sin embargo una lamentable noticia nos embargó a toda la comunidad hípica venezolana y es que Catire Bello falleció con apenas 12 años, fue sacrificado el 20 de febrero de 2001, debido a la infosura que duramente largo tiempo atacó uno de sus miembros.