Ojo con esto: Retiro decisivo altera la quinta válida del 5y6 dominical en La Rinconada

El hipódromo La Rinconada es el epicentro para desarrollar este domingo 22 de febrero la novena reunión de la presente temporada 2026, el cual contiene una programación de 11 carreras que incluye una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas.

Cheetah: Retiro 5y6 La Rinconada Datos hípicos

La tarde del viernes 20 de febrero, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció, a través de las redes sociales la información del retiro de otra yegua que no participará en la décima competencia, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional.

Se trata de la alazana Cheetah (número 7), pues estaba inscrita en esta prueba válida para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.100 metros.

Para esta ocasión, la seisañera contaba con la monta del jinete aprendiz José Gabriel Contreras y la entrenaba Henry Trujillo para el Stud M.M. En su última presentación del día sábado 14 de este mes arribó de novena posición ganada por la importada Like A Star (CHI).

Motivo del Retiro de Cheetah: La Rinconada

Mediante la información del INH publicada este mismo viernes 21 de febrero, Cheetah quedó retirada por Cólico. Con el retiro de la nueva pupila de Rojas, se suma también al retiro de la yegua Reina Caimán en la primera válida.