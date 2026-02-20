Hipismo

Ojo con esto: Retiro decisivo altera la quinta válida del 5y6 dominical en La Rinconada

El INH fue el que anunció por medio de sus plataformas digitales

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 02:24 pm
Ojo con esto: Retiro decisivo altera la quinta válida del 5y6 dominical en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray.
Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada es el epicentro para desarrollar este domingo 22 de febrero la novena reunión de la presente temporada 2026, el cual contiene una programación de 11 carreras que incluye una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas.

NOTAS RELACIONADAS

Cheetah: Retiro 5y6 La Rinconada Datos hípicos

La tarde del viernes 20 de febrero, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció, a través de las redes sociales la información del retiro de otra yegua que no participará en la décima competencia, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional.

Se trata de la alazana Cheetah (número 7), pues estaba inscrita en esta prueba válida para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.100 metros.

Para esta ocasión, la seisañera contaba con la monta del jinete aprendiz José Gabriel Contreras y la entrenaba Henry Trujillo para el Stud M.M. En su última presentación del día sábado 14 de este mes arribó de novena posición ganada por la importada Like A Star (CHI).

Motivo del Retiro de Cheetah: La Rinconada

Mediante la información del INH publicada este mismo viernes 21 de febrero, Cheetah quedó retirada por Cólico. Con el retiro de la nueva pupila de Rojas, se suma también al retiro de la yegua Reina Caimán en la primera válida.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park dubai
Viernes 20 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo