El debut de Murakami, protegido por un venezolano en el Lineup de los White Sox

Los Medias Blancas de Chicago inician hoy su andadura enfrentando a sus rivales de ciudad, los Cachorros, en el Sloan Park. Bajo la dirección del nuevo manager Will Venable, el equipo del sur de Chicago presenta una alineación que equilibra la urgencia de evaluar a sus prospectos con la presentación estelar de su adquisición más mediática del invierno.

La alineación oficial

El orden al bate seleccionado para este primer encuentro refleja una clara intención de probar la versatilidad de sus nuevas piezas:

Curtis Mead (3B): El infielder llega con un ajuste notable en su mecánica de bateo, buscando consolidarse en las esquinas. Kyle Teel (C): El receptor de élite, que ganó cerca de 9 kilos de masa muscular en la temporada baja, asume la responsabilidad detrás del plato. Austin Hays (LF): El veterano aporta la cuota de experiencia necesaria en la parte alta del orden. Munetaka Murakami (1B): El momento más esperado. El toletero japonés, tras su millonario acuerdo de dos años, hace su debut oficial custodiando la inicial. Su presencia en este juego inicial responde al deseo de Venable de darle rodaje antes de que parta para el Clásico Mundial de Béisbol. Everson Pereira (RF): El joven busca demostrar que está listo para el salto definitivo a las Mayores. Alineado como quinto bate y jardinero derecho, Pereira (24 años) representa una de las apuestas más interesantes de la gerencia para este ciclo. Tras su llegada desde los Yankees y su paso por Tampa Bay, el patrullero nacido en Cabudare llega a este campamento con la misión de demostrar que su guante de élite y su capacidad para castigar lanzadores zurdos son herramientas listas para el día a día en el South Side de Chicago. Derek Hill (CF): Encargado de la pradera central, aportando velocidad y defensa. Sam Antonacci (2B): Otro de los jóvenes que también se unirá pronto a su selección nacional para el WBC. Korey Lee (DH): Aunque es receptor de oficio, hoy toma turnos como designado para mantener su bate activo. Tanner Murray (SS): Cierra el lineup encargándose de las paradas cortas.

En la lomita: La redención de Jonathan Cannon

El derecho Jonathan Cannon (48) ha sido el elegido para abrir el telón de la pretemporada. Para Cannon, 2026 es el año "más pivotal de su carrera". Tras un 2024 prometedor y un 2025 difícil que lo llevó de vuelta a Triple-A, el lanzador estrena hoy un nuevo agarre para su sinker, diseñado durante el invierno junto a Korey Lee para obtener un movimiento más tardío y cortante. Se espera que Cannon trabaje dos entradas sólidas antes de ceder el paso al bullpen.

Un equipo en transformación

El debut de este lineup no es un simple ejercicio de pretemporada. Con la llegada de Murakami, los White Sox han reavivado el interés de su fanaticada tras años complicados. El club incluso ha realizado ajustes en sus instalaciones (incluyendo la instalación de bidés en el clubhouse a petición del astro japonés) para asegurar la comodidad de su nueva estrella.

Este juego marca el inicio de una competencia feroz por los puestos en el roster, especialmente en una rotación donde Cannon compite con casi diez brazos por un lugar estable.