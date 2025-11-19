MLB: Everson Pereira fue cambiado a los Medias Blancas

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Blancas de Chicago han adquirido al jardinero venezolano Everson Pereira desde los Rays de Tampa Bay, en un cambio que también involucró al infielder Tanner Murray, a cambio de los lanzadores derechos Steven Wilson y Yoendrys Gómez.

Pereira, de 24 años, fue en su momento uno de los prospectos más prometedores del sistema de los Yankees. Sin embargo, su paso por las Grandes Ligas ha sido discreto: desde 2023 ha disputado apenas 50 juegos, con una línea ofensiva de .146 de promedio, dos cuadrangulares y seis bases robadas.

A pesar de sus números modestos, Pereira representa una apuesta de bajo riesgo con alta recompensa. Su juventud, herramientas atléticas y experiencia en ligas menores lo convierten en un candidato ideal para recibir tiempo de juego regular en un equipo que no compite por el título en el corto plazo. Chicago puede brindarle un entorno de desarrollo sin presión, algo que no tuvo ni en Nueva York ni en Tampa Bay.

Perfil ofensivo y defensivo

Pereira ha mostrado poder y velocidad en ligas menores, con temporadas de doble dígito en jonrones y robos. Su defensa en los jardines es sólida, con buen alcance y brazo respetable. El principal obstáculo ha sido su contacto: una tasa de ponches superior al 35% y dificultades para ajustar a lanzadores de Grandes Ligas. Si logra mejorar su disciplina en el plato, podría convertirse en un jardinero titular con impacto.

Steven Wilson, de 29 años, fue uno de los relevistas más utilizados por los Medias Blancas en 2025, con 58 apariciones y efectividad de 4.12. Su salida abre espacio para brazos jóvenes en el bullpen. Por su parte, Yoendrys Gómez, también venezolano, era un proyecto de largo plazo con buena proyección como abridor o relevista largo. Su inclusión en el cambio sugiere que Chicago prioriza el desarrollo ofensivo en esta etapa.