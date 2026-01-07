Históricos del madero: quiénes son los "eléctricos" con más impulsadas en enero

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes son, sin duda, una de las franquicias con mayor peso histórico en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El conjunto con sede en Valencia no solo destaca por su longevidad, sino por ser uno de los equipos con más participaciones en la ronda de Round Robin.

En esta instancia, donde la presión aumenta y cada turno cuenta, varios peloteros han dejado una huella imborrable con su capacidad para producir carreras. Desde Meridiano, repasamos a los jugadores "eléctricos" que han dominado el departamento de carreras impulsadas durante esta etapa crucial del campeonato.

El club de las 18 remolcadas

El legendario grandeliga venezolano Edgardo Alfonzo encabeza el registro histórico de la "Nave" con 18 traídas al plato durante la temporada 98-99. En apenas 16 compromisos, el infielder dio una exhibición ofensiva al conectar 24 imparables, incluyendo cuatro dobletes y cuatro cuadrangulares.

Este récord de franquicia fue igualado rápidamente por el importado John Cotton apenas una campaña después (99-00). El norteamericano firmó números asombrosos en 56 turnos al bate, en los que conectó 17 hits, cinco dobles y cuatro vuelacercas, sumando además una base robada a su brillante actuación.

Tuvieron que pasar más de diez años para que otro jugador igualara el listón de las 18 impulsadas. Lo logró Mario Lissón en la zafra 2013-2014, en lo que es recordada como una de las actuaciones individuales más dominantes en postemporada. "Súper Mario" no solo remolcó 18, sino que estableció un hito al despachar 10 cuadrangulares en esa instancia, una cifra astronómica para el Round Robin venezolano.

Figuras de talla mundial en postemporada

En el cuarto peldaño aparece Pablo Sandoval, el icónico "Kung Fu Panda". Durante la temporada 2012-2013, mientras ya era una estrella consagrada con los Gigantes de San Francisco en las Grandes Ligas, Sandoval se uniformó con Magallanes para impulsar 16 carreras en solo 14 juegos. Su impacto fue inmediato, producto de 16 inatrapables en 53 apariciones al plato.

Importado importante

El quinto puesto lo ocupa otro nombre recordado por la afición turca: el importado Derek Nicholson. En el "todos contra todos" de la temporada 2001-2002, Nicholson bateó para un sólido promedio de .281, acumulando 15 fletadas y 18 hits en 64 turnos.

La lista de las 14

Finalmente, el grupo de jugadores que han logrado producir 14 carreras en un Round Robin para Magallanes es más extenso y refleja la profundidad del talento que ha pasado por el equipo:

Leonardo Reginatto (2021-2022)

Edgardo Alfonzo (2000-2001) – repitiendo en la élite.

Ramón Hernández (2013-2014)

Eliezer Alfonzo (2012-2013)

Robinson Chirinos (2009-2010)

Ronny Cedeño (2013-2014)

Richard Hidalgo (2006-2007)

Estos registros demuestran por qué el Magallanes ha sido un protagonista constante en las etapas finales del beisbol invernal, apoyado siempre en una ofensiva capaz de responder en los momentos de mayor apremio.