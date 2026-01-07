MLB

Dos prospectos venezolanos lideran el ranking de firmas internacionales en este 2026

Solamente criollos y dominicanos están ubicados dentro del top 10 een este draft

Por

Neyken Vegas
Martes, 06 de enero de 2026 a las 11:00 pm
Dos prospectos venezolanos lideran el ranking de firmas internacionales en este 2026
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

El proceso de firmas internacionales en el periodo 2026 inicia este 15 de enero y dentro del top 10 hay tres jugadores venezolanos, incluyendo un par que lideran la lista.

NOTAS RELACIONADAS

Lo curioso, es que entre los mejores valorados hay solamente defensores del campocorto y de los jardines. Aunado a eso, en este top solamente se ubican jóvenes de la República Dominicana y de Venezuela.

Luis Hernández y Francisco Rentería lideran a los prospectos de Clase 2026:

El máximo prospecto de esta clase, es el short stop criollo Luis Hernández, quien ya es conocido por muchos seguidores, debido a que suma dos temporadas consecutivas participando en la Liga Mayor de Beisbol Profesional, siendo el jugador más joven en debutar en este circuito veraniego con 15 años y en este 2025 fue campeón con Samanes de Aragua.

El escolta de Hernández, es su compatriota Francisco Rentería, quien se dio a conocer recientemente en el país, gracias a su impresionante poder mostrado en el Festival del Jonrón Pepsi 2025 con un total de 18 vuelacercas. Rentería juega en los jardines y tiene un pre acuerdo con los Phillies de Philadelphia.

El otro jugador venezolano que se encuentra dentro de este top 10 de prospectos, es Angeibel Gómez, quien igualmente puede cubrir en los jardines, está protegido por los Reales de Kansas City y se ubica en la sexta casilla.

Top 10 de prospectos clase 2026:

  1. Luis Hernández (venezolano)
  2. Francisco Rentería (venezolano)
  3. Wandy Asigen (dominicano)
  4. Víctor Valdez (dominicano)
  5. Ángel Núñez (dominicano)
  6. Angeibel Gómez (venezolano)
  7. Jeancer Custodio (dominicano)
  8. Gregory Pio (dominicano)
  9. Elian Rosario (dominicano) 
  10. Emanuel Luna (dominicano).

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Caballos Carreras
Martes 06 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol