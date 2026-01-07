Dos prospectos venezolanos lideran el ranking de firmas internacionales en este 2026

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de firmas internacionales en el periodo 2026 inicia este 15 de enero y dentro del top 10 hay tres jugadores venezolanos, incluyendo un par que lideran la lista.

Lo curioso, es que entre los mejores valorados hay solamente defensores del campocorto y de los jardines. Aunado a eso, en este top solamente se ubican jóvenes de la República Dominicana y de Venezuela.

Luis Hernández y Francisco Rentería lideran a los prospectos de Clase 2026:

El máximo prospecto de esta clase, es el short stop criollo Luis Hernández, quien ya es conocido por muchos seguidores, debido a que suma dos temporadas consecutivas participando en la Liga Mayor de Beisbol Profesional, siendo el jugador más joven en debutar en este circuito veraniego con 15 años y en este 2025 fue campeón con Samanes de Aragua.

El escolta de Hernández, es su compatriota Francisco Rentería, quien se dio a conocer recientemente en el país, gracias a su impresionante poder mostrado en el Festival del Jonrón Pepsi 2025 con un total de 18 vuelacercas. Rentería juega en los jardines y tiene un pre acuerdo con los Phillies de Philadelphia.

El otro jugador venezolano que se encuentra dentro de este top 10 de prospectos, es Angeibel Gómez, quien igualmente puede cubrir en los jardines, está protegido por los Reales de Kansas City y se ubica en la sexta casilla.

Top 10 de prospectos clase 2026: