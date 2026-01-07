LVBP: Magallanes practicó previo a la reanudación del Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes se preparan para continuar el Round Robin de la temporada de la LVBP en el José Bernardo Pérez de Valencia. Los turcos recibirán este miércoles a los Caribes de Anzoátegui en su casa para tratar de conseguir su primera victoria del todos contra todos.

Una práctica completa

Los filibusteros practicaron defensa y el bateo para retomar el ritmo luego de la pausa forzada del campeonato debido a la situación del país. “Fue una práctica que a los muchachos les encantó”, dijo el mánager Yadier Molina. “Fue una práctica amistosa, los muchachos estaban bien contentos, ese es el ambiente que hay, tenemos seriedad, sabemos en donde estamos sabemos lo que tenemos que hacer pero a la vez la pasamos muy bien”.

“Hoy tuvimos buenos turnos en el Live BP. Tiraron tres pitchers, los muchachos agarraron casi dos o tres turnos. Sabemos la meta que queremos, hoy fue una práctica muy buena y los muchachos están super concentrados en salir a tratar de ganar mañana”.

Molina confirmó que el abridor de mañana por el Magallanes será el zurdo José Torres, quien fue tomado en el draft de refuerzos proveniente de los Leones del Caracas. En ronda regular, dejó efectividad de 3.62 en 13 juegos con 45 ponches en 49.2 innings y un WHIP de 1.35.