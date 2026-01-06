LVBP: Calendario actualizado del Round Robin por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la LVBP continúa encendiendo la pasión de los fanáticos y Meridiano Televisión sigue siendo la casa del béisbol venezolano. El canal de los especialistas en deportes te trae el calendario actualizado de juegos en vivo, para que no te pierdas ningún enfrentamiento clave rumbo a la final. Disfruta cada partido gratis en señal abierta y en alta definición a través de SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go.

Calendario actualizado:

Miércoles 7/01/26 Águilas vs Bravos 7:00p.m.

7:00p.m. Viernes 9/01/26 Caribes vs Magallanes 7:00p.m.

7:00p.m. Miércoles 14/01/26 Bravos vs Cardenales 7:00p.m.

7:00p.m. Viernes 16/01/26 Águilas vs Caribes 7:00p.m.

7:00p.m. Lunes 19/01/24 Caribes vs Bravos 7:00p.m.

7:00p.m. Miércoles 21/01/26 Caribes vs Águilas 7:00p.m.

7:00p.m. Viernes 23/01/26 Bravos vs Caribes 7:00p.m.

Con análisis de los especialistas en deportes y la intensidad única de la LVBP, Meridiano Televisión es tu mejor opción para vivir el Round Robin en vivo.