Luego de tres años entrenador vuelve a visitar el paddock de ganadores de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo Internacional La Rinconada tuvo este domingo la celebración de la reunión número nueve del primer meeting con una jornada de 11 carreras donde la yegua importada Fleet Street se quedó con la Condicional Especial que se realizó antes del inicio del juego del 5y6 nacional y el monto sellado alcanzó los 300 millones de bolívares en el monto recaudado.

La Rinconada: Entrenador vuelve a ganar después de tres años

En el juego del 5y6 nacional, a la altura de la quinta válida se corrió una prueba reservada para yeguas nacionales o importadas de seis y más años ganadoras de tres y cuatro pruebas en distancia de 1.100 metros, contó con una nómina de nueve de diez ejemplares, tras el retiro de Cheetah previamente en la semana.

La carrera fue ganada por la purasangre Spring Training con la monta del jockey aprendiz Félix Márquez y el entrenamiento de Vincenzo Di Luca, la cual recorrió la prueba en un tiempo de 67,2 para los 1.100 metros de la carrera.

La carrera fue tomada desde la salida por la yegua Inspiración, seguida por la importada Keep on Rockin y Coffe Time, las cuales marcaron parciales de 24,3 en los 400 metros y 48,4 en la media milla, para en los últimos 200 metros sucediera el remate de la yegua Spring training para conseguir la victoria con un parcial de 24,2 en los últimos 400 metros de la prueba.

Spring training es una hija del semental Steimbeck en Lido Di Venezia por Lido Palace al cual alcanza su cuarta victoria en 51 presentaciones para el Stud MGM y es nacida en el Haras La Primavera.

Para su entrenador Vincenzo Di Luca es su primera victoria en La Rinconada después de poco más de tres años, debido que su último triunfo había sido el pasado 27 de noviembre del 2022 con el ejemplar Massars en un lote de perdedores de cuatro años y contó con la monta de Adrián Montes en tiempo oficial de 81 para los 1.300 metros