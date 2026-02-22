MLB: ¿Cómo encajaría Ronald Acuña Jr. en los Dodgers?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de Grandes Ligas aún no da inicio en su edición 2026 y ya circula un rumor capaz de alterar todo el panorama competitivo que puede que llegue este mismo año o en el futuro: Los Ángeles Dodgers estarían evaluando la posibilidad de adquirir a Ronald Acuña Jr. en un megacambio con los Atlanta Braves.

De concretarse, sería uno de los movimientos más impactantes de los últimos años en la MLB. Según BNE Sports, la organización californiana explora escenarios para sumar otra superestrella a un roster que ya rebosa talento y que ha tenido un éxito innegable.

La sola idea de ver al venezolano con el uniforme azul podría generar un debate entre analistas y aficionados, conscientes de que un traspaso de esta magnitud daría más poder a una franquicia que ha dominado el deporte en los últimos años.

¿Ronald Acuña Jr. a los Dodgers?

Es válido aclarar que todos estos rumores han nacido por informaciones sobre sí Atlanta está dispuesto a darle una extensión de contrato al criollo cuando llegue a la agencia libre.

Pensar en Acuña dentro del esquema de los Dodgers obliga a proyectar un lineup todavía más explosivo y que pareciera invencible. El jardinero venezolano combina poder, velocidad y agresividad en las bases, cualidades que encajan a la perfección con la filosofía ofensiva de esta organización.

Su capacidad para abrir juegos como primer bate o asumir un rol productor entre los primeros tres lugares de la alineación les daría garantía de carreras al cuerpo técnico y sería al mismo tiempo un complejo dolor de cabeza por superar para cualquier abridor y relevista.

En cuanto a su posición defensiva, el escenario más lógico sería el jardín derecho, donde ha construido buena parte de su carrera. Sin embargo, su versatilidad también le permitiría alternar en el jardín central, dependiendo de las necesidades del equipo y la configuración que deseen dar, dependiendo de los perfiles.

Finalmente, estos son puros rumores y escenarios especulativos, ya que Ronald Acuña Jr. es la máxima estrella de los Bravos de Atlanta y buscará tener una temporada de ensueño que lo regrese al podio de los mejores peloteros de este deporte.