La Fórmula 1 levanta el telón de la temporada 2026 con este video

La Fórmula 1 publicó este domingo 22 de febrero un video promocional para impulsar la temporada 2026 con todos lo cambios que tendrá la máxima categoría del automovilismo mundial para este año. El clip muestra un breve mensaje de los 22 pilotos de la grilla.

El video fue publicado en todas las plataformas digitales de la Fórmula 1 con el mensaje "Nuevos carros. Nueva potencia. Nuevos equipos. La F1 ha vuelto y todo es cuestión de pilotar". Asimismo, el clip tuvo como moderador principal al actor Damson Idris, que interpretó al piloto ficticio, Joshua Pearce del equipo APX GP, y quien fue el coprotagonista de la película F1 junto con Brad Pitt (Sonny Hayes en el película).

Cómo se desarrolla el video

El acto comienza el video con esta pregunta "¿Crees que conoces la Fórmula 1?" antes de pedirles a los fanáticos que "lo piensen de nuevo". Se le une el actual campeón mundial de pilotos, Lando Norris, quien explica: "Todo está cambiando", seguido de Idris y el resto de los pilotos de Fórmula 1: Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Lance Stroll, George Russell, Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Alex Albon, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen e Isack Hadjar, retomando la narrativa.

Ferrari levanta la mano en la pretemporda

La escudería Ferrari luego de dos semanas de pretemporada que se realizó en Baréin, fue el equipo de los cuatro grandes que tuvo menos problemas. Asimismo, su piloto Charles Leclerc marcó el mejor tiempo de las seis sesiones de entrenamientos. La primera carrera de la campaña será el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito de Albert Park el día 8 de marzo.