Golpe de autoridad en el desierto: El Al Nassr de Cristiano Ronaldo asume el liderato

Suscríbete a nuestros canales

Tras meses de persecución, el Al Nassr se ha convertido en el nuevo líder de la clasificación, aprovechando un tropiezo histórico de su principal rival y haciendo valer su propia contundencia ofensiva.

La noticia que paralizó a la liga llegó desde el enfrentamiento entre el Al Hilal y el Al Ittihad. A pesar de contar con una ventaja numérica abrumadora durante más de 80 minutos debido a una expulsión temprana en el cuadro de Jeddah, el Al Hilal fue incapaz de romper el cerrojo defensivo y llevarse la victoria. Este empate con sabor a derrota dejó la puerta abierta para un cambio de guardia en la tabla general.

Cristiano Ronaldo: Comandante del nuevo líder

El Al Nassr no desaprovechó la oportunidad dorada. Con una goleada inapelable ante el Al Hazm, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo certificó su ascenso al primer puesto. Cristiano sigue demostrando su vigencia, encabezando un proyecto que, tras 22 jornadas disputadas, finalmente mira a todos sus rivales desde lo más alto.

La lucha por el trono saudí

El panorama actual de la liga presenta una batalla de titanes que trasciende lo deportivo, convirtiéndose en un duelo de proyectos globales:

Al Nassr: Ahora como puntero, impulsado por la voracidad goleadora de Ronaldo.

Al Ittihad: El vigente campeón y equipo que recientemente fichó a Karim Benzema , se mantiene al acecho en una de las carreras por el título más reñidas de los últimos años.

Al Hilal: Deberá reagruparse tras perder un liderato que parecía sólido, pero que se escapó ante la resistencia de diez hombres.

Con este resultado, la Liga de Arabia Saudita entra en su etapa decisiva con el Al Nassr como el equipo a batir. La pregunta que queda en el aire es si el cuadro de CR7 podrá mantener el ritmo y resistir la presión de las escuadras de Benzema y Neymar en las jornadas restantes.