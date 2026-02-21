Willie Colón: ¿De qué murió la leyenda de la salsa?

Suscríbete a nuestros canales

En la mañana de este 21 de febrero se informó la muerte de Willie Colón a los 75 años, según informaron sus familiares en un comunicado. Sin embargo, todavía hay interrogantes sobre la causa de muerte de la leyenda de la salsa.

A pesar que la noticia ha corrido como pólvora en redes sociales y medios de comunicación, sus seres queridos no han especificado la causa del fallecimiento del intérprete de “El gran varón”, sin embargo, todo apunta a que se debió a graves problemas respiratorios.

Muere Willie Colón a los 75 años / Cortesía

Problemas de salud de Willie Colón

En los últimos días trascendió a los portales de noticias internacionales que Willie Colón tenía graves problemas respiratorios, por lo que fue hospitalizado de emergencia en Lawrence Hospital, en Bronxville, Nueva York, donde se mantuvo bajo observación.

El ingreso se registró el pasado miércoles 18 de febrero de 2026. Sus familiares y allegados se mantuvieron a su lado hasta el día de su muerte.

Según fuentes, su estado era “delicado” y sus seres queridos se mantenían en oraciones para su recuperación.

“Coincidentemente, llama la atención que alguien tan activo en sus redes sociales no registre interacción desde hace 4 días. Estaré pendiente de cualquier actualización oficial para compartirla por aquí”, señaló el informante, de acuerdo a una reseña de Univisión.

Rubén Blades, con quien hizo dúo en el pasado, se pronunció al respecto pidiendo oraciones y una pronta recuperación, pese a carecer de información.

Aunque se maneja los problemas respiratorios como posible causa de la muerte de Willie Colón, su familia guardan silencio y piden respeto a su luto.