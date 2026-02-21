MLB: Alex Cora confirma quién será su primer bateador para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston ya comienzan a finiquitar sus fichas de cara a la temporada 2026. En este contexto, el manager Alex Cora hizo oficial una decisión que no pasó desapercibida: Roman Anthony será el primer bate del equipo en la próxima campaña de la Major League Baseball.

La noticia marca un voto de confianza significativo hacia uno de los talentos emergentes más importantes dentro de la organización. No es común que un jugador tan joven asuma la responsabilidad de abrir la alineación, pero el cuerpo técnico considera que está listo para tomar este rol y ser una amenaza en las bases para los lanzadores.

Roman Anthony – Boston Red Sox

Colocar a Anthony como primer bate no es una decisión improvisada. El puesto exige disciplina en el plato, capacidad para embasarse y velocidad para generar presión desde el primer turno del juego, respectivamente.

El movimiento también refleja la intención de los Red Sox de rejuvenecer su ofensiva y construir una identidad dinámica con caras nuevas. Anthony aporta energía, contacto consistente y la habilidad de trabajar conteos largos. Además de contar con un poder que es una de sus principales cartas a la hora de pararse en la caja de bateo.

Asimismo, la organización entiende que el joven de 21 años puede convertirse en ese primer bateador que les dé resultados significativos en cualquier situación que se les presente en el compromiso.

Finalmente, con la primavera como escenario de preparación ya iniciada oficialmente, los Medias Rojas de Boston comienzan a perfilar su identidad ofensiva de la que se espera mucho de cara a la lucha en la División Este de la Liga Americana.