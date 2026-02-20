MLB: Yoshinobu Yamamoto listo para su estreno en la primavera

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles han confirmado que el derecho japonés Yoshinobu Yamamoto será el encargado de abrir el telón en el debut del equipo en la Liga del Cactus este sábado frente a los Angelinos de Los Ángeles. Este encuentro no es solo un amistoso de pretemporada; representa la última oportunidad para ver a la estrella nipona con el uniforme azul antes de que se embarque en la defensa del título mundial con su selección.

Yamamoto toma el mando en Arizona

Tras una temporada 2025 de ensueño, Yamamoto llega a este Spring Training con la etiqueta de "intocable". El lanzador de 27 años viene de registrar números que parecen extraídos de un videojuego: una efectividad de 2.49, un WHIP de 0.99 y una impresionante relación de 201 ponches frente a solo 59 boletos en 173 entradas y un tercio de labor. Más allá de eso, fue nombrado MVP de la Serie Mundial al registrar tres triunfos en tres presentaciones con una efectivad de 1.02.

La apertura del sábado contra los Halos servirá como una puesta a punto crítica. El cuerpo técnico de los Dodgers, liderado por Dave Roberts, busca que su as mantenga el ritmo competitivo antes de cruzar el océano para unirse a Japón. Esta será, con toda probabilidad, su única presentación en el desierto de Arizona este mes.