Christian Nodal se aleja de su familia en plena batalla legal ¡Polémica!

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor mexicano Christian Nodal es hoy foco de comentarios, pero, no por su relación con Ángela Aguilar, sino por conflictos con miembros de su familia. El intérprete según ha cortado todo tipo de relación con sus padres, tras la demanda de la disquera Universal Music.

Batalla legal entre Nodal y Universal

Desde el 2022 el artista de 27 años enfrenta la demanda por parte de la disquera, por los derechos de varias canciones y contratos firmados al comienzo de su carrera musical.

Nodal se mantiene firme en la disputa pública y jurídica con su antigua disquera, que también lo acusa de no haber dado titularidad a los temas grabados y acuerdos comerciales.

Ahora el conflicto llega, ya que los abogados que lo defendían en dicha demanda, renunciaron a su trabajo de asesorarlo, que lo molestó, al punto de dejar de seguir en redes sociales a sus padres, Aime González y Silvia Cristina Nodal.

Según información revelada por el show de entretenimiento mexicano “Ventaneando”, la molestia del yerno de Pepe Aguilar, viene por la dedicación que los abogados presentaron con los señores, quienes también están salpicados en el caso por una presunta falsificación de documentos.

“Deseamos manifestar que en este acto nos revocamos en cuanto a seguir con la defensa del investigado Christian de Jesús González Nodal, solo subsistiendo como defensores particulares de los investigados Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas”, escribieron.

¿Por qué los padres de Nodal involucrados?

Para nadie es un secreto que detrás del éxito de Nodal, están sus padres, el señor Jaime González, siendo desde sus inicios el productor.

Mientras que la señora Silvia, es muy activa en redes sociales, al pendiente de cada detalle de la carrera del joven, que ha pegado éxitos musicales como “Adiós amor”, “Dime cómo quieres”, “Botella tras botella”, entre otras.

Universal Music afirma en la demanda que Nodal junto al apoyo de sus progenitores, falsificaron documentos de contratos.

En primeras audiencias la justicia ha dictado que las pruebas no han sido suficientes.