Ex de Christian Nodal revive momentos nunca antes visto de su relación

Suscríbete a nuestros canales

Christian Nodal acaparó los titulares por un lindo gesto por parte de su exnovia al ser recordado en sus redes sociales con una serie de fotografías inéditas de su relación.

Instagram se ha convertido en el escenario perfecto para el trend 2016-2026, que revive lo que pasó hace una década. Muchos se han sumado para postear aquellos momentos que marcaron toda una era con amigos, familiares y pareja.

Por supuesto, el cantante mexicano no se salvó, pues su exnovia de la adolescencia publicó imágenes y videos nunca antes vistos de su noviazgo junto a él, llamando la atención de todos y preguntándose ¿qué pensará Ángela Aguilar de todo esto?.

Christian Nodal recordado por su exnovia

Lisa Fernanda Macías, ex de Christian fue quien usó sus historias de Instagram para difundir los recuerdos que guarda de su romance adolescente con el artista, una vínculo del que poco se habla en redes sociales porque fue mucho antes de ser famoso.

En el material, se ve a Nodal y Lisa compartir momentos gratos en su juventud, incluso se le ve al sonorense sin sus característicos tatuajes.

Además, esta recopilación data de cuando estaban en la secundaria y se puede evidenciar la inocencia de ambos en su relación.

¡Nodal le puso los cuernos!

En el pasado, la ex de Christian Nodal admitió que el noviazgo terminó por una infidelidad del cantante, dicho hecho inspiró a escribir la exitosa canción “Te Fallé”, una tema que él mismo ha reconocido.

Sin embargo, gracias al trend se evidencia que entre ambos ya no quedan rencores de por medio por lo sucedido hace 10 años.