Publican la causa de muerte del actor Eric Dane

A casi dos semanas del fallecimiento del querido actor estadounidense Eric Dane, protagonista de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, se ha hecho pública la causa oficial de su muerte, dejando ver el trágico desenlace de su valiente lucha contra una enfermedad devastadora.

La enfermedad que se llevó a Eric Dane

Según el certificado de defunción obtenido por medios internacionales, Eric Dane falleció el 19 de febrero de 2026 a los 53 años debido a una insuficiencia respiratoria, con la esclerosis lateral amiotrófica (ALS) registrada como causa subyacente.

La ALS es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca las células nerviosas responsables del control muscular, provocando debilidad, parálisis y, en etapas avanzadas, la incapacidad de respirar por sí mismo.

El actor había hecho público su diagnóstico en abril de 2025, menos de un año antes de su muerte, revelando al mundo que afrontaba esta dura realidad con valentía y transparencia.

Últimos días de Eric

La familia de Dane confirmó que pasó sus últimos días rodeado de cariño junto a su esposa Rebecca Gayheart y sus dos hijas, Billie Beatrice y Georgia Geraldine, quienes fueron descritas como “el centro de su vida” hasta el último momento.

En redes sociales y eventos recientes, el impacto de su partida se ha sentido profundamente. Su familia y colegas han compartido recuerdos, celebrando su talento, su coraje y su dedicación tanto profesional como personal.

Una carrera marcada por la pasión

Eric Dane saltó a la fama mundial por su papel como Dr. Mark Sloan, conocido popularmente como ‘McSteamy’, en “Grey’s Anatomy”, donde interpretó a un cirujano carismático y memorable.

También destacó por su papel como Cal Jacobs en “Euphoria”, demostrando su gran versatilidad como actor. Su legado no quedó solo en la pantalla y tras revelar su diagnóstico de ALS, Dane aprovechó su visibilidad para abogar por la concientización sobre la enfermedad.

En este sentido, participó en campañas, entrevistas y proyectos que buscaban dar voz a quienes también enfrentan esta dura condición.