Actriz de “Grey’s Anatomy” denuncia abuso de Eric Dane a días de su muerte

Suscríbete a nuestros canales

Una extra de “Greys Anatomy”, identificada como Laura Ann Tull rompió el silencio sobre la violencia sexual que ejerció el fallecido actor Eric Dane durante el rodaje de la serie.

Por medio de Threads catalogó a quien dio vida al Dr. Mark Sloan como un “cobarde”, “idiota” y “narcisista”, además afirmó que el artista la había “abusado” en el set de grabación. “Era un cobarde que abusaba de mí. Me intimidaba. Se burlaba de mí”, sentenció.

Según Tull, la salida del actor del drama de médicos en 2012, se produjo luego de revelar los supuesto abusos cometidos hacia ella, incluso llegó a comunicarse con la asistente de la productora Shonda Rhimes 15 días antes del despido.

“Solo desearía que se hubiera disculpado y admitido lo que hizo. Yo soy la razón por la que fue despedido de Grey’s. Llamé a la asistente de Rhimes dos semanas antes de que anunciaran su despido. Dudo que Rhimes alguna vez admita eso", señaló.

Por su parte, seguidores fieles de Eric Dane han puesto en duda la veracidad de su testimonio, pues aseguran que no recuerdan su participación en la serie y no hay registro en los crecidos de su actuación en páginas como IMD.

Muerte de Eric Dane

El pasado 19 de febrero, se dio a conocer la muerte de Eric Dane, querido actor de “Grey's Anatomy” y “Euphoria” a los 53 años tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que lo alejó de la pantalla y el ojo público.

"Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", se lee en el escrito.