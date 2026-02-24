Modelo de OnlyFans quedó embarazada luego de un maratón sexual

Suscríbete a nuestros canales

Bonnie Blue ha quedado embarazada luego de acostarse con 400 hombres sin protección como parte de un reto para su cuenta personal en página para adulto.

La modelo de OnlyFans compartió feliz la noticia luego de realizarse una prueba de embarazo casera y el resultado sea positivo. Aunque detalló no saber qué hará a partir de ahora, es algo que esperaba desde hace mucho.

“Estoy definitivamente embarazada... realmente embarazada”, reconoció frente a la cámara. “Voy a tener que preguntarle a ChatGPT qué hacer ahora, porque en realidad no estoy segura. No lo sé...”, agregó.

Bonnie Blue reconoció que los primeros síntomas fueron náuseas y un fuerte dolor de cabeza, por lo que procedió someterse a la prueba rápida.

Bonnie Blue desconoce quién es el padre

La noticia del embarazo llega luego de un maratón sexual que realizó Bonnie Blue con 400 hombres sin uso de preservativo en una sola jornada. Los hombres no identificados “habrían esperado en fila hasta siete horas” para ser parte del reto.

La creadora de contenido cambió la fecha original de la actividad para que coincidiera con su ovulación con el riesgo de poder salir embarazada, sin embargo, meses antes se sinceró sobre sus problemas de fertilidad.

“Este evento del sábado se está posponiendo para el 7 de febrero, no se cancela, pero el momento debe ser perfecto para que esto funcione”, se lee en la nota de prensa. “Quiero darles la oportunidad de que se conviertan en papás”, agregó.