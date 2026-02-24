Arte Moreno desata la polémica: La controversial visión del dueño de los Angels

Suscríbete a nuestros canales

El propietario de los Angelinos de Los Ángeles, Arte Moreno, ha generado una fuerte controversia al afirmar que, según sus datos, los aficionados del equipo priorizan la experiencia en el estadio y la economía familiar por encima de los resultados deportivos.

En declaraciones ofrecidas el pasado viernes, Moreno citó encuestas internas para justificar el enfoque de la organización. “Lo primero que buscan los aficionados es la asequibilidad”, señaló, según el reporte de Jeff Fletcher para el Orange County Register. “Quieren seguridad y una buena experiencia al venir al estadio”.

El polémico "Top 5" de prioridades

La frase que más eco ha encontrado en el mundo del béisbol fue su análisis sobre el deseo de victoria de la fanaticada. “Lo crean o no, ganar no está entre sus cinco prioridades”, añadió el directivo.

Según Moreno, su investigación de mercado indica que el núcleo de asistentes —las familias— está más preocupado por el costo de la vida que por la columna de victorias y derrotas. “Las mamás quieren poder permitirse traer a sus hijos. Ellas toman aproximadamente el 80% de las decisiones de compra. Quieren seguridad y entretenimiento. Los puristas, ya saben, ellos simplemente quieren ganar”.

Una sequía que pesa

A sus 79 años, el propietario cuestionó abiertamente el "costo de ganar" en el mercado actual de las Grandes Ligas. Sin embargo, estas palabras caen pesadas en una afición que no ve a su equipo en postemporada desde el 2014 y que no celebra una victoria en una serie de playoffs desde hace más de tres lustros, en 2009.

Esta desconexión entre la gestión administrativa y el éxito deportivo ha sido el punto de fricción constante en Anaheim, especialmente tras la salida de figuras generacionales y la falta de refuerzos de peso para acompañar a sus estrellas restantes.

La respuesta del sindicato y los jugadores

Como era de esperarse, los comentarios no pasaron desapercibidos en el clubhouse. Según Sam Blum de The Athletic, el malestar es evidente entre los peloteros, quienes ven en estas declaraciones una falta de compromiso con la competitividad.

Bruce Meyer, el nuevo director de la Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA), se reunió con el equipo el domingo y fue tajante: “Digamos que los jugadores lo notaron, y nosotros también. En definitiva, los jugadores son competidores por naturaleza. Crecieron compitiendo a diario y se esfuerzan al máximo para ganar cada partido. Lo mínimo que esperan es que los dueños tengan esa misma mentalidad”.

Hasta el momento, la directiva de los Angelinos se ha negado a dar detalles técnicos sobre las encuestas mencionadas por Moreno, manteniendo un hermetismo que solo alimenta la tensión entre la oficina principal, el campo y la grada