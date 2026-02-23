Manny Pacquiao regresa al ring sediento de triunfo el 18 de abril

Suscríbete a nuestros canales

Nota de: Nelson Contreras S. | @nelsonorinoco



Manny Pacquiao a sus 47 años, no quiere el retiro. Reconoce que todavía tiene mucho que dar en el boxeo mundial y por ello continúa activo pese a haber disputado en julio pasado un combate ante el campeón wélter del Consejo Mundial de Boxeo, Mario Barrios, quien lo superó por decisión dividida en una pelea cerrada. Dos jueces marcaron empate, mientras el tercero otorgó el triunfo por 115-113.

Ahora se alista para enfrentar el venidero 18 de abril en un combate de exhibición, en peso wélter a diez asaltos, frente al excampeón mundial superligero Ruslan Provodnikov.

Tras el combate contra Barrios el filipino dejó su marca profesional en 62 victorias, nueve derrotas y dos empates. Su regreso, ahora en formato de exhibición, busca mantener su vínculo con el deporte y ofrecer un espectáculo competitivo para los seguidores del boxeo mundial.

Nuevos proyectos

Aun que no pierde su sueño de competir por la presidencia de Filipinas, sin embargo, Manny no pierde tiempo y se instala en el boxeo como peleador activo y además como promotor dispuesto a montar combates de gran jerarquía. Todo lo lleva con calma, aunque seguro en lograr un éxito en su nuevo proyecto.

En cuanto al próximo combate, manifestó: "Volver a Las Vegas significa muchísimo para mí y me entusiasma trabajar con un equipo enfocado en crear una experiencia de clase mundial para los aficionados", expresó Pacquiao a través de un comunicado oficial.

El excampeón aseguró que su objetivo es brindar una pelea memorable y demostrar que aún posee condiciones.

Considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, Pacquiao ostenta una carrera histórica con 39 triunfos por nocaut y la distinción de ser el único campeón mundial en ocho categorías diferentes.

El reconocimiento a su trayectoria alcanzó un nuevo punto en junio de 2025, cuando fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional, consolidando su posición entre las figuras más influyentes del deporte. El filipino destacó que el apoyo de sus compatriotas continúa siendo su mayor motivación.

Provodnikov tiene 25 victorias y cinco derrotas, con 18 nocauts, y reputación de peleador agresivo. No compite profesionalmente desde 2016, cuando cayó ante John Molina Jr., aunque regresó en 2021 para una exhibición contra Ali Bagautinov, ex luchador de la UFC, a quien venció por decisión dividida.

Agradar a los aficionados

El combate será una exhibición a 10 asaltos, careo programado para el 18 de abril en el Thomas & Mack Center de Las Vegas. El periodista Chris Mannix, de Sports Illustrated, afirma que los inversionistas llevaban meses buscando oponente para Pacquiao antes de cerrar el acuerdo con Provodnikov. El asiático logró apenas un empate mayoritario. A pesar de la edad y del desgaste físico acumulado, asegura que su objetivo sigue siendo entretener a los aficionados.

Escenario ideal

El combate que se celebrará en el Thomas & Mack Center, el cual acogió importantes veladas durante la década de 1990 antes del auge del MGM Grand Garden Arena y del T-Mobile Arena, escenarios que posteriormente concentraron las grandes citas pugilísticas de la ciudad.