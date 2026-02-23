Humberto Correia con la posibilidad de ganar su primer meeting en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La estadística de entrenadores ganadores del primer meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada se coloca más estrecha con cada jornada que pasa y el liderato se cierre con cada carrera que se realiza.

La Rinconada: Humberto Correia entre los más destacados de la reunión nueve

Hasta tres entrenadores lograron la tarde de este domingo conseguir par de victorias con sus presentados, Carlos Luis Uzcátegui, Freddy Petit y Humberto Correia salieron como los más destacados cada con sus ejemplares.

Uzcátegui, último vencedor de un meeting en el óvalo de Coche sumó a su cuenta de fotografías con las yeguas importadas Etna’s Napper y Fleet Street en la Condicional Especial de la programación y ambas con la monta del jockey profesional Jhonathan Aray.

Por su parte, Freddy Petit logró su doblete de fotografías con la yegua Sra Soraya en la segunda prueba del programa y Jean Carlos Rodríguez en los hierros y luego con Freites Pe y la monta del aprendiz Ángel Ybarra en la tercera de las válidas del 5y6 nacional.

Para finalizar y no menos importante, el entrenador del momento, Humberto Correia se tomó las fotos en el paddock de ganadores con la importada I’M, in the mood y la criolla Preciosa, en la primera y sexta válida respectivamente, y con Jhonathan Aray sobre los estribos de las dos.

Liderato de entrenadores del primer meeting luego de nueve fechas