El Real Madrid recibe buenas noticias por la salud de su estrella

El Real Madrid respira con alivio tras la última sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Jude Bellingham ha vuelto a ejercitarse por primera vez con el balón desde que cayera lesionado, acortando algunos plazos en su proceso de rehabilitación.

El mediocampista internacional inglés, pieza angular en el esquema de la "Casa Blanca", comienza así la fase final de su puesta a punto tras semanas de ausencia.

Plan de retorno milimétrico

El cuerpo médico y los preparadores físicos del club blanco están monitorizando cada apoyo y cada golpeo del jugador. El Real Madrid no quiere tomar ningún riesgo con su estrella, e irán paso a paso para reencontrar su mejor versión.

El personal especializado supervisa cada paso del plan diseñado específicamente para Jude Bellingham, con la finalidad de evitar cualquier tipo de recaída en una zona tan sensible para un futbolista de su despliegue físico.

¿Cuándo podría regresar a la acción?

Cabe destacar, que el ex Borussia Dortmund se encuentra superando una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda, una lesión que requiere paciencia para asegurar que la fibra cicatrice correctamente.

Aunque el optimismo ha crecido al verlo nuevamente sobre el césped, los plazos oficiales se mantienen con cautela. Si bien se espera que pueda integrarse progresivamente al grupo en las próximas semanas, su regreso a la competición oficial está previsto para inicios de abril, justo cuando la temporada entra en su fase más crítica y decisiva.

Mientras tanto, el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa sigue buscando la regularidad del equipo. Aunque, las críticas siguen aumentando y los jugadores empiezan a frustrarse por no conseguir los resultados deseados.