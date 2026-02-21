LaLiga: Así quedó la tabla de goleadores tras el tando de Vinicius y la derrota del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Jornada movida en LaLiga la que viene regalando este sábado futbolero. La fecha 25 del certamen doméstico ha dejado sorpresas en el tintero, como la derrota del propio Real Madrid (2-1) a manos de Osasuna, en el campo de El Sadar.

El triunfo cayó como balde de agua fría a los merengues, sobre todo porque dejan el liderato del torneo a merced de un triunfo del FC Barcelona este domingo en su partido con Levante. Ahora bien, dejando ese tema a un lado, también hay que repasar el apartado de los goleadores, en el que sumó uno de los protagonistas.

Se trata de Ante Budimir, que puso el primer gol de Osasuna en el partido -por la vía del penal- y llegó a los 12 tantos en este renglón, que lo lleva a meterse en el podio junto a uno de los arietes azulgranas esta campaña, Ferrán Torres.

El líder de este pelotón, Kylian Mbappé, no pudo sumar goles a su cuenta y se quedó con 23 anotaciones. La diana por los suyos fue obra de Vinicius, con su noveno gol en la edición liguera y se acercó parcialmente al listado de los primeros ocho puestos.

Con Mbappé liderando: ¿Cómo está la lucha por el Pichichi en LaLiga?

El más cercano perseguidor del francés es Vedat Muriri con sus 16 encuentros con las redes contrarias y buscará recortar distancias este domingo 22 de febrero en el partido contra Celta de Vigo.

Por su parte, como se mencionó, Budimir y Torres aún se mantienen peleando ese tercer lugar, mientras que no pueden descuidarse mucho porque la brecha es corta con los que vienen de atrás, entre los que figuran otros dos estelares de Barcelona: Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Ambos culés comparten la misma cantidad de dianas (10) que Borja Iglesias (Celta de Vigo) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), este último quien ya jugó en esta jornada de LaLiga y no sumó tantos en el empate a tres goles contra Real Oviedo.